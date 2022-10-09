CHP Gençlik Kolları'ndan sansür yasası eylemi: 'Onlar istiyor ki biz, Almanya bizi kıskanıyor zannedelim'

09 Ekim 2022 Pazar, 18:20

CHP Gençlik Kolları üyeleri, bugün İstanbul Şişhane’de bir araya gelerek, TBMM Genel Kurul’daki görüşmeleri süren kanun teklifini protesto etti. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın da katıldığı eylemde, temsilen bir haber bülteni okundu. Bültende, “Türkiye'deki işsizlik rakamları açıklandı. İşsizlik, bir an önceki aya göre artış göstererek... Acı gerçeğimiz olan kadına şiddet bir can daha aldı. 2 yıl önce evlendiği... Elektrik ve doğal gaza bir zam daha...” deniler haberler eksik bırakıldı.

“ONLAR İSTİYOR Kİ BİZ, ALMANYA BİZİ KISKANIYOR ZANNEDELİM"

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Arkadaşımızın gösterdiği, Türkiye’deki gerçeklerin sansürlendiği bir basın bülteniydi. AKP’nin ‘sansür yasası’ ile getirmek istediği, haberleşme hakkını gasp etmek istediği durum bu. AKP’nin arzu ettiği, enflasyon rakamlarını TÜİK’ten, haberleri A Haber’den, Yeni Şafak’tan, seçim sonuçlarını Anadolu Ajans’ından öğrenmemiz. Onlar istiyor ki biz, Almanya bizi kıskanıyor zannedelim, Türkiye büyüyor zannedelim. Ama Türkiye’deki gerçeklik bu şekilde değil. 128 milyar doların nereye gittiğini, siyasetçilerin mafyayla olan ilişkilerini, bir çete liderinden 10 bin dolar rüşvet alan bir milletvekili olduğunu, IŞİD’in iki askerimizi yaktığını, Sezgin Baran Korkmaz’ın siyasetçilerle iş birliği yaparak yurt dışına kaçırıldığını biz, havuz medyasından, AKP'nin istediği kanallardan öğrenmedik. Sansürlemek istedikleri alanlardan öğrendik.

"AKP'NİN PROPAGANDA AYGITI..."

İsteniyor ki seçimlere onların istediği, onların konuştuğu kanallar izlenerek gidilsin. İsteniyor ki seçimlerde gerçekler konuşulmasın, manipülasyonlar konuşulsun. AK Parti'nin propaganda aygıtı, eğer bu yasa tamamen uygulanacaksa başta kapatılması gereken ilk kurumlar olacaktır. ‘Ormanlarımız niye yanıyor, dolar niye artıyor, yumurta neden pahalı’ gibi soruları sormak, bu yasadan itibaren suç haline gelecek.

SOSYAL MEDYADA ‘GEREĞİNİ YAPIN’ DİYECEKLERİ KÖŞE YAZARLARI YOK

Rahatsız oldukları en büyük konu, bütün kamu kaynaklarını akıtmalarına rağmen onların yandaş medyalarını kimsenin izlememesi; herkesin gerçeği, doğruları sosyal medyada aramak zorunda kalması. Bundan çok rahatsızlar. Sosyal medyada, hazır soruların cevaplandığı prompterların olduğu sohbet odaları yok, televizyon yayınları yok. Gazetecilere ‘Gereğini yapın’ diye talimat verecekleri köşe yazarları yok. Sosyal medyada, insanların düşüncelerini özgürce ifade ettiği bir ortam var. İşte AKParti’nin korktuğu, bu özgürlükler.

AKP, giderayak geçirmeye çalıştığı bu yasayla Türkiye'deki özgürlüklerin önüne geçmeye çalışıyor. Ama tarihteki hiçbir baskıcı yönetim özgürlüklerin önüne geçmemiştir, AKP hükümeti de geçemeyecektir. Er ya da geç özgürlükler, gerçekler kazanacaktır.

"İKTİDARA GELDİĞİMİZDE BU YASAYI ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Bugün, Meclis’teki sayı çoğunluklarıyla bu yasayı geçirme yolunda adımlar atıyorlar. Maddeler bir bir kabul ediliyor. Gider ayak yaptıkları bu değişiklik, CHP'nin iktidara geldiği ilk hafta geri döndürülecek. Buradan tüm kamuoyuna söz veriyoruz. İktidara geldiğimiz ilk gün, bu yasanın geri dönmesi için elimizden ne geliyorsa hazırlıklara başlayacağız ve bu yasayı ortadan kaldıracağız.”