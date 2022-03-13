CHP Grup Başkanvekili Özel: Herkesin kendisini cumhurbaşkanı adayı gibi görmesi gerekiyor

13 Mart 2022 Pazar, 12:48

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Taşpınar beldesindeki binasının açılışında yaptığı konuşmada, 2023 seçimleri ve adaylık tartışmalarına yönelik mesajlar verdi.

Özel, konuşmasında "Önümüzdeki seçimlerde Çanakkale, Kurtuluş Savaşı, ülkeyi kurduğumuz ve hızla eksiklerini kapattığımız gibi hep birlikte olmak durumundayız. Biz, Türkiye'deki yokluk, yoksulluk ve zorluk çekenlerle birlikte durmazsak hiçbirimizin karnı doymaz ve çocuklarımızın geleceği olmaz. O yüzden gün ayrılık günü değildir. Mazotun 3-4 ay içerisinde 3 katına çıktığı, elektrik faturalarının el yaktığı bir yerde artık katı particilik olmaz. AK Parti bu ülkede yapacağını yapmış ve devletin gemisini karaya oturtmuştur. Bundan sonra bu hatada ısrar, derin yoksulluğun sürmesine, işsizliğin artmasına ve enflasyonun yükselmeye devam etmesine sebep olacaktır" dedi.

"HERKESİ MEMNUN EDECEK BİR ADAY"

Türkiye'de bu yokluğa ve yoksulluğa "yeter" demenin zamanının geldiğini vurgulayan Özel, "CHP'lilerin omuz omuza girmesi varsa ufak tefek hataların örtülmesi gerekiyor. Bundan sonra her günün önümüzdeki seçim için çalışılan bir gün olarak görülmesi gerekiyor. Herkesin kendisini cumhurbaşkanı adayı gibi görmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Özel, partililere "Annelerimizin, ablalarımızın ve kardeşlerimizin geçmişte AK Parti'ye ve MHP'ye oy vermiş komşularından komşuluk hakkı için oylarını istemesi gerekiyor. 'Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' diye soranlara şunu söylüyoruz, 'Merak etmeyin hepinizi memnun edecek bir cumhurbaşkanı adayımız olacak.' O güne kadar hepimizin cumhurbaşkanı adayı sizlersiniz. Bütün CHP'liler cumhurbaşkanı adayıdır" diye seslendi.

Konuşmanın ardından Özel ve beraberindekiler, Taşpınar beldesindeki teşkilat binasının açılışını yaptı.