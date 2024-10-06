CHP il başkanlarından ortak bildiri: 'Hiçbir kurgulanmış kumpas iktidar yürüyüşünü durduramayacak'

Yayınlanma: 06.10.2024 - 16:11

Güncelleme: 06.10.2024 - 16:11

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, başkanlığında Bilecik'te CHP Marmara Bölgesi İl Başkanları toplantısı düzenlendi. Toplantıya, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile Marmara Bölgesi CHP il başkanları katıldı.

ORTAK BİLDİRİ YAYIMLANDI

Toplantı sonrası ortak bildiri yayımlandı. Bildiride şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve koruyucusu Cumhuriyet Halk Partisi olarak, kurulduğumuz ilk günden bugünlere, yüz yılı aşkın süre boyunca, türlü engellerle baş ederek; kurumsallaşmış köklü bir demokrasi geleneği ortaya koyduk.

“BASKI VE YILDIRMA GIRIŞIMLERINE İLK DEFA KARŞI KARŞIYA KALMIYORUZ”

Maruz kaldığımız baskı ve yıldırma girişimleri, tarihimiz açısından ilk defa karşı karşıya kaldığımız bir durum değildir. Türkiye siyasi tarihinin her döneminde baskılara rağmen; ülkemizi daha ileri noktaya taşıma vazifemizin farkında olarak, güçlü mirasımızın ışığında ilerlemekten bir an olsun geri durmadık.

“PARTİMİZİ YIPRATMAK İSTEYENLERE GEÇİT VERMEYECEĞIZ”

Bugün de yargıyı bir sopa olarak kullanarak siyaseti dizayn etmek isteyenlere, türlü iftira ve karalamalarla partimizi yıpratmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz.

“BİRLİKTELİĞİMİZİ HİÇBIR GÜÇ BOZAMAYACAKTIR”

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel önderliğinde, partimizin tüm bileşenleri ve üyeleriyle birlikteliğimizi hiçbir güç, hiçbir şekilde yalan, iftira ve riya ile bozamayacaktır. Bizler buna müsaade etmeyeceğimizi açıkça bildiriyoruz. Herkes tarafından bilinsin ki, tüm belediye başkanlarımız örgütlerimizin göz bebeğidir. Hiçbir kurgulanmış dava ya da komplo ve kumpas partimizin iktidar yürüyüşünü durduramayacaktır.”