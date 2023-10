CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten tezkere açıklaması: 'Yabancı asker demek, işgal demektir'

Yayınlanma: 23.10.2023 - 15:05

Güncelleme: 23.10.2023 - 15:16

Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle TSK unsurlarının Irak ile Suriye’deki görev süresinin iki yıl daha uzatılmasını CHP'nin 81 il örgütü, eş zamanlı açıklamalarla bugün protesto etti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda da yapılan açıklamaya ilçe başkanları ile partililer de katıldı.

Hazırlanan ortak metni okuyan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik; CHP’nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

YABANCI ASKERLER HANGİ MÜCADELEYİ VERECEKTİR: Dolayısıyla CHP, teröre karşı verilecek her türlü mücadeleyi amasız, fakatsız destekler. Bununla birlikte, tezkerede yer alan ve doğrudan doğruya milli egemenliğimize gölge düşürebilecek sakıncaları milletimizle paylaşmak da bizim görevimizdir. Söz konusu tezkere, yabancı askerlerin Türkiye’de bulunmasının, daha net bir ifadeyle yabancı asker postallarının kutsal vatan toprağımızı çiğnemesinin önünü açmaktadır. Saray iktidarına sormak isteriz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ordusu yok mudur? Askerimiz, polisimiz, korucumuz ne için mücadele etmektedir? Söz konusu yabancı askerler kimlerdir ve ordumuzun veremediği hangi mücadeleyi verecektir? Türk milleti, vatanını canından aziz bilir, Anadolu’nun her karış toprağında yurdumuzu korumak, milletimizi yüce tutmak için milyonlarca vatan evladı görev beklemektedir.

MÜZAKERE DAHİ EDİLMEDEN GÜNDEMDEN DÜŞÜRÜLDÜ: Bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dile getirilen ve milletimizin hemen her kesimi tarafından desteklenen bu itiraz, müzakere dahi edilmeden gündemden düşürülmüştür. Bu telaşın sebebi nedir? Türk milleti, vatanını tehlikede gördüğü her an elbette direnç gösterecektir ancak çekincemiz, ülkeyi yöneten Saray iktidarının bir kez daha ‘Allah da milletim de beni affetsin’ diyecek duruma düşmesidir. Aziz milletimiz bilmelidir ki CHP, ‘terörle mücadele’ adı altında yabancı askerlere vatanımızın kapılarını açan maddeye itiraz etmektedir. Altı Ok’undan biri milliyetçilik olan CHP’nin, ‘Yabancı silahlı kuvvetleri Türkiye’de bulunması’ ifadesini kabul etmesi mümkün değildir. Çünkü yabancı asker demek, işgal demektir.

MHP, CHP İTİRAZ EDENE KADAR SESSİZ KALDI: İşin dikkat çekici bir boyutu da sarayın iktidar ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi, yabancı askerlere Türk topraklarının kapısının açılmasına CHP itiraz edene kadar sessiz kalmıştır. Ardından ‘Türkiye’ye gayrimeşru yabancı postalların ayak basması diye bir şey yoktur, şayet olursa verilecek sadece bir canımız vardır’ diye hamasetten öteye gitmeyen bir açıklama yapılmıştır. Sizin için ‘meşru-gayrimeşru yabancı asker’ ayrımı olabilir ama vatan toprağını namus bilen bizler için böyle bir ayrım yoktur, olmayacaktır. Büyük Önder Atatürk’ün ifadesiyle zaferleri ve geçmişi, insanlık tarihi ile başlayan, her zaman zaferle beraber uygarlık nurlarını taşıyan kahraman Türk ordusundan umudu kesip yabancı askerlere bel bağlayan saray ve şürekasını, aziz milletimizin vicdanına havale ediyoruz.”