CHP Milletvekili Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve Genel Merkez Disiplin Kurulu üyesi Mahir Polat, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
CHP İzmir Milletvekili ve Genel Merkez Disiplin Kurulu üyesi Mahir Polat, kalp rahatsızlığı nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Polat, "Yoğun iş tempomuz sebebiyle biraz yorgun düştüm, ancak iyiyim dostlar.. Bu vesileyle arayan, mesaj atan güzel dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Bu yürek hiç susmayacak" ifadelerini kullandı.
Yoğun iş tempomuz sebebiyle biraz yorgun düştüm, ancak iyiyim dostlar..— Mahir Polat (@vekilmahirpolat) January 5, 2023
Bu vesileyle arayan,mesaj atan güzel dileklerini ileten herkese teşekkür ederim.
“BU YÜREK HİÇ SUSMAYACAK…” https://t.co/NQvP3g0FCu
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