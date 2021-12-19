CHP, Sandık Savunma Hareketi’ni başlattı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından ‘Sandık Savunma Hareketi’ni başlattıklarını duyurdu.
Seçim hazırlıklarına hız veren CHP yeni projesini açıkladı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Modeli kapsamında İlçe seçim kurulu ve sandıklarda yurttaşların oyunu korumak için Sandık Savunma Hareketi’ni (SSH) başlattıklarını duyurarak avukatlara, harekete katılma çağrısında bulundu.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından 'Sandık Savunma Hareketi’ni başlatıyoruz' diyerek 'Bekliyoruz' dedi.
Bekliyoruz:) https://t.co/3TgUlYySxT pic.twitter.com/x7zjE7hXKA— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) December 19, 2021
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