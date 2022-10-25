CHP'li Abdurrahman Tutdere: 'Cemevlerinde mevcut hakların korunması ve güvenceye alınması gerekiyor'

25 Ekim 2022 Salı, 19:04

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen AKP’nin cemevleriyle ilgili düzenlemelerin de yer aldığı torba kanun teklifiyle ilgili açıklama yaptı.

Teklifin cemevlerinin imarıyla ilgili maddeye dikkat çeken Tutdere, şöyle konuştu:

“Bu kanundaki düzenlemeler Türkiye’deki Alevilerin taleplerini, ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamıyor. Aleviler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Danıştay ve yüksek mahkeme kararlarında belirtildiği gibi Aleviler inanç merkezlerinin tanınmasını ve cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesini istiyorlar. Ancak iktidar partisi bu teklifte herhangi bir düzenlemeye yer vermediği gibi sadece cemevlerindeki imar planlarındaki durumunu ve elektrik, su paralarının Kültür Bakanlığı tarafından ödenmesini kolaylaştıracak düzenleme getirdi. Burada aslında tartışmalı olan başka bir konu da şuydu, mevcut cemevlerinin mülkleri, taşınmazları ne olacak, bundan sonraki süreçte hukuksal durumları ne olacak? Biz bunu tabii ki komisyonda takip ettik, dile getirdik. Özellikle teklif sahiplerine bunları sorduk. Bu ‘Mevcut cemevlerinin taşınmazları, mülkiyetleri kesinlikle kendilerine kalacak’ şekilde, iktidar yetkilileri beyanatta bulundular. Burada mevcut cemevleri köylerde, kasabalarda, ilçelerde plana işlediğinde vatandaşların, vakıfların, derneklerin, gerçek kişilerin hak mahrumiyeti yaşamamaları adına mülkiyet haklarının korunması ve güvenceye alınması gerekiyor.”

AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, dün komisyonda Tutdere’ye konuyla ilgili “Mevcut şu anda hâlihazırda faaliyetlerini yürütmekte olan cemevlerinin hiçbir mülkiyet konumuyla ilgili bir değişiklik yok. Yani kişiye ait olabilir, bağış olabilir, dernek adına olabilir, vakıf adına olabilir, köy tüzel kişiliği adınadır, belediyeye geçmiş olabilir, Hazine mülkiyetinde olabilir, tescil dışı alanda olabilir, artık yolda olabilir, vesaire yani bu konumlarıyla ilgili hiçbir değişikliği mülkiyet hakkında yapmadığımızı açıkça ifade etmek istiyorum. Bu maddelerin hiçbirinde yok” demişti.