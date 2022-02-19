CHP’li başkan partiden ihraç edildi
Manisa’nın Salihli ilçesinde CHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Namver, Kadın Kolları Başkanı’na küfür ve hakaret iddiasıyla partiden ihraç edildi.
CHP Kadın Kolları Başkanı Nurgül Aykan’a telefon aracılığı ile küfür ve hakarette bulunduğu iddia edilen CHP Salihli İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Namver, CHP Manisa İl Başkanlığı tarafından alınan İl Disiplin Kurulu kararı ile partiden ihraç edildi.
Edinilen bilgiye göre CHP Salihli Kadın Kolları Başkanı Nurgül Aykan ile CHP Salihli İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Namver arasında 23 Aralık 2021 tarihinde bir telefon konuşması gerçekleşti. İddiaya göre, saat 16.00 sıralarında Kadın Kolları Başkanı Aykan’ı arayan Namver, “Gittiğiniz yerlerde beni kötülüyormuşsunuz. Seni bir daha aramayacağım. Gittiğiniz yerlere edebinizle gidip gelin” diyerek hem hakaret hem de cinsiyetçi küfür etti. Bunun üzerine CHP Salihli Kadın Kolları Başkanı Nurgül Aykan, Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Namver hakkında şikayetçi oldu.
KARARI İL DİSİPLİN KURULU VERDİ
CHP Kadın Kolları Başkanı Nurgül Aykan ve CHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Namver arasında yargıya da intikal eden küfür ve hakaret iddiası ile ilgili olarak CHP Manisa İl Disiplin Kurulu, son kararını verdi. Edinilen bilgiye göre, CHP Manisa İl Disiplin Kurulu, İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Namver’in partiden 2 üyenin kınama, 7 üyenin ihraç kararı ile ihraç edilmesine karar verdi.
Bu kararla birlikte Namver’in hem başkanlığı, hem de CHP üyeliği düşmüş oldu. Namver’in, İl Disiplin Kurulu kararına CHP Yüksek Disiplin Kurulu’na itiraz hakkının olduğu öğrenildi.
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