CHP'li Evrim Karakoz: Asgari ücretli eti kurbanda görüyor

Yayınlanma: 06.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.08.2023 - 03:00

CHP’li Karakoz, Koçarlı Boydere köyünde besicilerle bir araya geldi.

Yüksek girdi maliyetlerinden şikayetçi olan ve para kazanamayan üreticilerin sorunlarını dinleyen Karakoz, “iktidarın uyguladığı yanlış tarım politikaları nedeniyle yurttaşların sağlıklı ve dengeli beslenemediğini, büyüme çağındaki çocukların gerekli hayvansal proteinleri alamadığını, AB ülkelerinde kişi başı 40 kilogram civarı kırmızı et tüketilirken bizim Türkiye’de çoğu yüksek geliri olanlar olmak üzere kişi başı 12-13 kilogram et tüketildiğini, asgari ücretli ve emeklinin ancak Kurban Bayramı’nda, o da yalnızca bir-iki porsiyon et yiyebildiğini” söyledi.

(Evrim Karakoz)



Buna karşın üreticilerin üretimi bırakma noktasına geldiğini belirten Karakoz, “Sürekli yükselen döviz ve akaryakıt ile birlikte üreticinin girdi maliyetlerini sırtlayan yem, saman, mazot masrafları hızla artıyor. Yeterli devlet desteği alamayan ve maliyetlerle baş edemeyen hayvan üreticisi, hayvanlarını zamansız kesime gönderiyor. Sadece 2022 yılında 1 milyona yakın büyükbaş hayvan kesime gönderildi” diye konuştu.

‘ÜRETİME DESTEK VERİLMELİ’

İktidarın ise çareyi et ithalatında bulduğunu kaydeden Karakoz, “Üretici direniyor, kimse bedavadan yardım istemiyor. İnsanlar üretmek ve katma değer yaratmak istiyor. Bugün dana karkas etin kilo fiyatı 235 lira olmuş. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında 95 liraydı. Artış yüzde 147. Kasaplarda 400 liradan aşağı et, kıyma yok. Kırmızı et fiyatlarının düşmesi için devlet üretim maliyetlerine destek vermeli, buzağı ölümlerinin önüne geçmek için çalışmalar yapmalı ve büyükbaş hayvan sayısı çoğaltılmalı” ifadelerini kullandı.