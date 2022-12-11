CHP'li Oğuz Kaan Salıcı: O gün aday gösterdiği kişileri yendik, bugün Erdoğan'ı yeneceğiz

11 Aralık 2022 Pazar, 18:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Gaziantep’teki ‘Üye Katılım Töreni’nde, tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi anımsattı ve “Antepliler eşini dostunu aradı, İstanbul’da çalışan değerli kardeşlerimiz oldu. ‘Bu bir demokrasi mücadelesine dönüştü, oyunuzu CHP’ye verin’ dediler. Sizlere teşekkür ediyorum, İstanbul seçimlerinde verdiğiniz destek için. Seçimi iptal ettiler. Ne oldu? Biz, daha büyük bir farkla kazandık. Şimdi yerel seçimleri geçtik, genel seçimlere gidiyoruz. O gün Tayyip Erdoğan’ın belediye başkan adayı gösterdiği kişileri yendik, bugün Tayyip Erdoğan’ı yeneceğiz” dedi.

Oğuz Kaan Salıcı, Gaziantep’te CHP’ye yeni katılan üyeler için bugün düzenlenen törene katıldı.

Partiye yeni katılan üyelere rozet takan Salıcı, şunları söyledi:

“O GÜN TAYYİP ERDOĞAN’IN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI GÖSTERDİĞİ KİŞİLERİ YENDİK, BUGÜN TAYYİP ERDOĞAN’I YENECEĞİZ”

Tabii ki slogan atacağız, coşkumuzu göstereceğiz ama aramıza giren, provokasyon amacıyla aramıza giren birileri varsa onları ayıklamayı bileceğiz. Siz zannediyor musunuz ki 20 yılık AKP iktidarı çok kolay bir şekilde iktidardan uzaklaşacak. İstanbul’un yerel seçimlerinde, 31 Mart’ta kazandık mı? Kazandık. Dediler ki ‘Oylar çalınmış’. Yargı kararıyla İstanbul seçimini tekrarladılar. Biz, sizlerin de sahip çıkmasıyla… Ben biliyorum, Antepliler eşini dostunu aradı, İstanbul’da çalışan değerli kardeşlerimiz oldu. ‘Bu bir demokrasi mücadelesine dönüştü, oyunuzu CHP’ye verin’ dediler. Sizlere teşekkür ediyorum, İstanbul seçimlerinde verdiğiniz destek için. Seçimi iptal ettiler. Ne oldu? Biz, daha büyük bir farkla kazandık. Şimdi yerel seçimleri geçtik, genel seçimlere gidiyoruz. O gün Tayyip Erdoğan’ın belediye başkan adayı gösterdiği kişileri yendik, bugün Tayyip Erdoğan’ı yeneceğiz.

“BİR KIZGINLIĞINIZ VARSA RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A KIZMANIZ LAZIM, AKP’YE KIZMAMIZ LAZIM”

Türkiye’yi önümüzdeki ilk seçimde aydınlığa çıkaracağız. Antep, bir zamanlar mafyanın şehri değildi, burada mafyanın esamesi okunmazdı. Bugün, neredeyse her gün yerel gazetelerde ‘kim kimi vurdu’ haberlerini okuyorsunuz. Antep’te uyuşturucu sorunu yoktu, bugün Antep’te uyuşturucu sorunu var. Antep, dışarıdan geleni de kendi içindekini de kucaklayan bir şehirdi ama 500 bin Suriyeliyi kaldıramaz hale geldi. Sizden ricam, savaştan kaçıp gelen Suriyelilere kızmayın. O Suriyelilerin Antep’e, Kilis’e, Türkiye’nin dört bir yanına gelmesine neden olan, yanlış politikaları izleyen iktidarı suçlayın, iktidara kızın. Suriyeliler buraya durduk yere gelmediler. Onların buraya gelmesine neden olan dış politikayı bu iktidar izledi, Recep Tayyip Erdoğan izledi. Bir kızgınlığınız varsa Recep Tayyip Erdoğan’a kızmanız lazım, AKP’ye kızmamız lazım.





‘Sınır namustur’ pankartları asıyoruz, beyefendiler rahatsız oluyor. Neyinden rahatsız oluyorsunuz? O sınır senin de namusun. Sen sahip çıkmıyorsun diye bu işe sahip çıkan vatansever CHP’lilere kızmaya kimsenin hakkı yok.

“DÜN AKŞAM DA MECLİS’İ GERMEKLE, ORADAKİ SİYASETÇİLERE HAKARET ETMEKLE MEŞGULDÜ”

Türkiye’de suç dendiğinde; mafya, uyuşturucu baronu dendiğinde, adı onlarla beraber anılan bir siyasetçi var. Dün akşam da Meclis’i germekle, oradaki siyasetçilere hakaret etmekle meşguldü. Ona İçişleri Bakanı diyorlar, Süleyman Soylu diyorlar ama biz kendisine ‘Fotoroman Süleyman’ diyoruz. Onun, namuslu insanlarla işi yok. Bir yerde uyuşturucu baronu varsa gider onu radar gibi yakalar, onunla mutlaka fotoğraf çektirir. Bizim şu anda yaşamış olduğumuz, güvenlik nedeniyle sorunları çözmesi gerek kişi o. Ama Süleyman Soylu, sorun çözmekten, sorun yaratan siyasetçiye dönüşmüş durumda. Hasırcıoğlu ile Hacıbaba Mahallesi arasında bir sokak var, o Farabi Sokak’ta uyuşturucu satılıyor.

“ARAMIZDA BAŞÖRTÜLÜ KARDEŞLERİMİZ VAR, SİZ DE HOŞ GELDİNİZ”