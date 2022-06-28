CHP'liler 1 milyon evi ziyaret etti

28 Haziran 2022 Salı, 17:10

‘Sokak Örgütlenmesi Projesi’ kapsamında bir süredir ev ev dolaşarak özellikle kararsız seçmenlere yönelik çalışma yürüyen CHP Parti Okulu, bir milyonuncu ev ziyaretini yaptı.

Aytuğ Atıcı, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada, “Covid salgın koşullarının hafiflemesiyle birlikte hızlandırdığımız çalışmamızda bugün önemli bir aşamaya geldiğimizi belirtmekten dolayı çok mutluyuz. Özellikle kararsız seçmenler üzerine yoğunlaştığımız bu çalışmada bir milyonuncu hane ziyaretimizi gerçekleştirmiş bulunuyoruz” dedi.

Projenin Parti Okulu, Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı iş birliğiyle yürütüldüğünü belirten Atıcı, “Bir milyonuncu ev ziyareti nedeniyle Parti Okulu koordinatör ve eğitmenlerimize, öbek sorumlularımıza ve bütün yöneticilerimize yürekten teşekkür ediyorum. İlk seçimlerde öz gücümüzle birinci parti olmayı hedefliyoruz. İktidar emekle gelecek” açıklamasını yaptı.