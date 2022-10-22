CHP'nin Amasra raporu ihmalleri ortaya koydu: Üç gün önce denetlenmiş

22 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

Sayıştay’ın tespitlerine işaret edilen raporda, “Sayıştay Amasra Denetim Raporu’nda ‘Müessesede nitelikli eleman eksikliği nedeniyle gündüz vardiyası dışında harici elektrik, kuyu elektrik ve telefon santralı servislerinde olası arızalara anında müdahale edilemediği, bu durumun hayati öneme sahip havalandırmanın devamlılığı, merkezi gaz izleme servisi tarafından 24 saat takip edilmesi gereken tehlikeli gazların ölçülmesi, bu sistemlerin arıza ve bakım çalışmalarının eksiksiz ve zamanında yapılabilmesi açısından olumsuz sonuçlara sebep olabileceği ve bakım onarım işçi noksanlıklarının bir an önce giderilmesi gerektiği düşünülmektedir. Müessesede etkin bir havalandırmanın yapılamadığı, bütün bunların öncelikle iş güvenliği olmak üzere üretim ve işgücü verimliliğini etkilediği, bu tespitler madendeki havalandırma sistemleri ile ilgili zafiyet olabileceğini düşündürmektedir’ denilmiştir” bilgisi paylaşıldı.

Havalandırmadaki zafiyetlerin can kayıplarını artırmış olabileceği söylenen raporda, “Bir grizu patlaması olduğu ve patlama sonrası oluşan dumanın koridorda ilerleyerek 36 madenciye ulaştığı, madencilerin ölümüne neden olduğu ifade edilmektedir” değerlendirmesi yapıldı.

‘3 AYDIR ÇALIŞMIYORDU’

Raporda, madenci yakınlarının “3 aydır havalandırmalar çalışmıyordu. Saat 08.00-16.00 vardiyası gaz sebebiyle erken çıkarıldı” dediği de aktırıldı.

Bu iddialar üzerinden, “Müessesede metrajına uygun sondaj çalışması en son ne zaman yapılmıştır? Havalandırma sistemleri ne zaman kontrol edilmiştir? Kurum müdürü değişikliğinden sonra bu müesseseden kaç kişi ayrılmıştır? Gelen idari amirler atanırken liyakat ilkeleri göz önünde bulundurulmuş mudur” soruları yöneltildi.

DENETİM BİLGİSİ YOK

Raporda, facianın yaşandığı madenin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce 21-27 Ağustos arasında denetlendiğinin açıklandığı ancak madenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca da 4-11 Ekim arasında, yani faciadan 3 gün önce de denetlendiğine dikkat çekildi.

Konuya ilişkin, “İktidar yetkilileri faciadan yaklaşık 2 ay önce gerçekleşen denetimlere atıf yaparken faciadan 3 gün önce gerçekleştirilen denetimle ilgili kamuoyunu aydınlatıcı bir bilgi vermemektedir” değerlendirmesi yapıldı.

Fotoğraflar: Vedat Arık