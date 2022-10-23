CHP'nin ikinci yüzyıl vizyonu çalışmalarının şifreleri: 'Masadan bağımsız olacak'

23 Ekim 2022 Pazar, 02:00

Avrupa’da da önemli bilim insanlarıyla görüşeceği, bilim merkezlerini ve üniversiteleri ziyaret edeceği söylenen Kılıçdaroğlu’nun, bu ziyaretleri sonrası “Cumhuriyetin ikinci yüzyılına yönelik yeni bir ekonomi vizyonu” açıklayacağı, bu vizyonda da “bilim ve teknolojiye daha fazla değer verileceği” belirtildi.

YENİ EKONOMİ VİZYONU

Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun yaptığı ziyaretlerde, “görüştüğü bilim insanlarıyla daha fazla görüntü vererek birlikte çalıştığı liyakatli insanları ön plana çıkaracağı” kaydedildi. CHP kaynakları, bu konuda Kılıçdaroğlu’nun 18 Ekim’de yaptığı “Ben ülkemizi bu çukurdan çıkartacak kendi bilim insanlarımızla büyük koalisyonumuzu gençlere göstermek istedim” sözlerine dikkat çekti.

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun kasımda açıklayacağı programın “6’lı masadan bağımsız, CHP’nin kendine ait çalışması” olduğu da aktarıldı.

6’lı masanın kasım ayında ortak cumhurbaşkanı adayına yönelik hükümet programı kapsamında yaptığı çalışmalardaki son durumu paylaşması beklenirken, Kılıçdaroğlu’nun açıklayacağı programın “masayla ilgili değil, CHP’nin Cumhuriyetin ikinci yüzyılına yeni bir ekonomi vizyonu önerisi olacağı” söyleniyor. Ayrıca, her partinin kendi içinde de ortak hükümet programı için çalışmalarının sürdürdüğü aktarılıyor.