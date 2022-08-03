CHP'nin ilk hedefi AKP ile bağını kesenler olacak

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:31

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk grup toplantısını önce Ağrı’da yapmayı düşündü. Ancak Ağrı’nın ulaşım ve konaklama güçlüklerinin gündeme gelmesi ile farklı bir il arayışına girildi.

Ulusal Kurtuluş Savaşı öncesi “Milli Uyanış”ın başladığı kent olması dolayısıyla Erzurum tek seçenek olarak ortaya çıktı. CHP’nin 1977 yılından bu yana parlamentoya temsilci gönderemediği ve sağ partilerin güçlü olması ile bilinen Erzurum’da ilk grup toplantısının yapılması kararlaştırıldı. Bu kararla CHP’nin Anadolu’nun tek bir köşesini bile ayrım yapmaksızın kucaklama söylemine, “Helalleşme” söylemine vücut kazandırmak da amaçlandı.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, Kılıçdaroğlu, 128 milletvekili, parti kurmayları ve çok sayıda gazeteci ile Erzurum toplantısı öncesi sabah erken saatlerde uçakla Ankara’dan ayrıldı. Partinin tüm ileri gelenlerinin aynı uçakla seyahat edecek olması “Başımıza bir iş gelmesin” esprilerine yol açtı. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, kaygı da içeren bu esprilere “Bunu kimse göze alamaz, uçak düşse havada elle tutarlar” sözleriyle karşılık verdi.

DÜKKANLARI GEZDİ

Erzurum Havalimanı’nda coşkulu bir kalabalık ve halk oyunları ekipleri ile karşılanan Kılıçdaroğlu, Palandöken’de kısa bir süre dinlendikten sonra çarşıya geçerek esnaf ziyaretleri yaptı. Yaşamı boyunca sol partilere oy vermediğini söylemekten çekinmeyen esnaf, Kılıçdaroğlu ve milletvekillerine büyük ilgi gösterdi. Kılıçdaroğlu, dükkan dükkan esnafı ziyaret ederken milletvekilleri de diğer dükkanlara dağıldı.

Esnafın ekonomik kriz odaklı yakınmalarını dinleyen Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı. Esnafla ilgili 17 maddelik bir çözüm paketi hazırladıklarını bildiren Kılıçdaroğlu, “Esnaf Bakanlığı kuracağız. Sizin bankalara, esnaf kredi kooperatiflerine borcunuz var, o borçların faizlerini sileceğiz” dedi. Müşterinin olmadığı kasap dükkanında Kılıçdaroğlu ile buluşan Kasaplar Odası Başkanı Kenan Ejder, şunları anlattı:

“Erzurum’da dert çok... Erzurum hayvancılığın merkeziydi eskiden. Şimdi maalesef Türkiye’nin en gerisinde kaldı. Erzurum denildiği zaman hayvancılık akla gelirdi. Türkiye’yi beslerdik, Suudi Arabistan’ı, İran’ı beslerdik. Ama şimdi etimizi dışarıdan temin ediyoruz. Rafımıza et koyamıyoruz. Biz tezgahımızda 20 kilo et satamıyoruz. Lokantalar olmasa biz dükkanımızı kapatacağız. Esnafın sorunu çok. 5 bin TL elektrik faturası geldi, tezgah boş. Dolu olduğu zaman 10 bin TL gelecek. Burası küçük bir dükkan, fabrika değil burası. Doğalgaz 400 TL geldi. İnşallah iktidara gelirsiniz, çözersiniz.”

Bu sorunların hepsini çok iyi bildiklerini ve çözümlerinin de hazır olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, esnaftan destek istedi. Kılıçdaroğlu’nun yolunu kesen ve 70 yaşında olduğunu söyleyen bir kadın, çocuklarının işsiz olduğunu anlattı. “Hangi kapıya gitsem yüzüme kapanıyor” diyen Erzurumlu kadın, “Elektrik parası, su parası, yetiremiyorum. Bize de yardımcı olun. Bu devleti çalmaya çırpmaya kimsenin hakkı yok. Herkes 10 tane maaş alırken biz bir tane emekli maaşı ile geçiniyoruz. Vicdanı olan bir insan bunu kabul eder mi? En temiz, en dürüst Kılıçdaroğlu” dedi. Her zaman ağırlıklı olarak sağ partileri destekleyen Erzurumlulara “Sizinle helalleşmeye geldik” dedi. “Allah’tan korkuyor musunuz?” sorusunun yöneltildiği Kılıçdaroğlu, bu soruya gülümseyerek “Elbette korkuyoruz” karşılığını verdi.

ERZURUM’DA SİYASET

Kılıçdaroğlu, Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde halka açık olarak düzenlediği grup toplantısına da “helalleşme” söylemiyle başladı. CHP’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmasına karşın Erzurum’un CHP’den uzak durduğunu belirten Kılıçdaroğlu, kabahatin ihmal ettikleri, kucaklaşmadıkları için kendilerinde olduğunu söyledi. Erzurumlu seçmen Kılıçdaroğlu’nun da altını çizdiği gibi her zaman sağ partileri destekledi. 1977 seçimlerinde iki milletvekili alan CHP ve 1980 sonrası yapılan ilk seçimde Halkçı Parti’den Hilmi Nalbantoğlu’nu parlamentoya gönderen Erzurum, ondan sonraki tüm seçimlerde AKP ve MHP adaylarını seçti. 2011 seçimlerinde yüzde 69, 2014 seçimlerinde yüzde 59 oy alan AKP’nin son seçimlerdeki oyu yüzde 54,8’e geriledi. Ancak dört milletvekilini kazandı. Yüzde 18.5 oy oranıyla ikinci parti olan MHP bir milletvekilliğini alırken yüzde 12 oyla HDP üçüncü parti oldu. Naci Cinisli de İYİ Parti’den milletvekili seçildi. CHP’nin oyu ise yüzde 4.4’de kaldı.

AKŞENER AVANTAJLI

Erzurumlunun oy kullanırken sağ partilere olan ilgisinin yanı sıra “çözümü kimin sağlayacağına” baktığı herkesçe bilinen bir gerçek. AKP iktidarlarına olan güvenini yitirmeye başlayan Erzurumlular, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ilgiyle izliyor. MHP’nin oylarının da gerilediği yorumunu yapan yerel gazeteciler ve siyasetçiler Akşener’in partisinin ilk seçimde sürpriz yapmasını bekliyor. İsmi Erzurum siyasetiyle özdeşleşen AKP Milletvekili ve eski Bakan Recep Akdağ’ın bir kez daha aday gösterilmesi durumunda AKP’nin oylarının düşeceği herkesin üzerinde birleştiği bir tespit. Bir taksi şoförü, üstü kapalı olarak akçalı işlerden söz ederken “Kibirli, halkı küçümsüyor, hizmet etmiyor” diyor. Erzurum, AKP’nin uzun yıllar iktidar ortağı olan Fethullah Gülen’in memleketi. Sokaktaki yurttaşlar Gülen ile ilgili sorulara yanıt vermiyor, bir yurttaş “Burada barınamamıştı zaten” demekle yetiniyor. Kılıçdaroğlu’nun Erzurum’a olan ilgisi, söylemleri, vaatleri belki partisine milletvekilliği getirmez ama Millet İttifakı’na olan desteği İYİ Parti aracılığıyla artırabilir. Cumhurbaşkanlığı’na aday olması durumunda ise partisine olan destekten daha fazla destek almasının kapısını açabilir.