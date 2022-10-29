ÇYDD'den 99. yıl sözü: Karanlık bir gelecek bırakmamaya kararlıyız
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Merkezi ve şubeleri, Cumhuriyetin 99’uncu yıldönümüne ilişkin mesaj yayımladı.
Laiklik, bağımsızlık ve demokrasi vurgusu yapılan mesajda şu ifadelere yer verildi:
“Tam 99 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Cumhuriyetin kurulmasıyla kazandığımız laiklik, çağdaşlık, bağımsızlık ve demokrasi değerlerini korumak ve yaşatmak için verdiğimiz sözü yineliyoruz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak laik Cumhuriyetin koruyucularına, Cumhuriyet değerlerini geleceğe taşıyan gençlerimize destek olmanın gururunu yaşıyoruz. 99 yıl önce olduğu gibi bugün de çağdaş Türkiye’nin içinde bulunduğu tehlikeleri fark ederek mücadelemize devam ediyor, çağdaş bir ülkenin, çağdaş bir toplumun ve çağdaş bireylerin geleceğini korumak, daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Gençlerimize, düşünce ve ifade özgürlüğünün yok edildiği, yaşam haklarının ellerinden alınmaya çalışıldığı karanlık bir gelecek bırakmamaya kararlıyız. Öğrencilerimizin eğitimine katkıda bulunduğumuz burs projelerimizin yanı sıra “ÇYDD Barınma Bursu” ile 500 öğrencimizin elinden tutmaya başlayacağız. ÇYDD Barınma Bursu’nu, Cumhuriyetimizin 99. yılında gençliğimize armağan ediyoruz. Söz veriyoruz, Cumhuriyetin geleceğinde gençlerimizin izi olacak. Büyük Atatürk ve yol arkadaşlarını bir kez daha saygı, minnet, sevgi ve özlem ile anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”
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