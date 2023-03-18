Demirtaş'tan RTÜK Başkanı'na tepki: Boş herif, yalan söyleme!
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisini hedef alan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e, "Hakkımda örgüt üyeliğinden hüküm yok boş herif! Yalan söyleme" diyerek tepki gösterdi.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisini hedef alan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e tepki gösterdi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Demirtaş, "Hakkımda örgüt üyeliğinden hüküm yok boş herif! Yalan söyleme. Beni 7 yıldır 12 metrekarelik bir hücrede tutuyorsunuz ama ismim geçtikçe paçalarınız tutuşuyor. Çünkü biz halkız ve haklıyız" ifadelerini kullandı.
Hakkımda örgüt üyeliğinden hüküm yok boş herif! Yalan söyleme.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) March 18, 2023
Beni 7 yıldır 12 metrekarelik bir hücrede tutuyorsunuz ama ismim geçtikçe paçalarınız tutuşuyor. Çünkü biz halkız ve haklıyız.
Sen ve patronların ise gırtlağa kadar suça bulaşmış "tirsonekler"siniz! https://t.co/AM1p8czltr
NE OLMUŞTU?
Halk TV programcısı Serhan Asker, bu sabah Maraş merkezli depremler ve selden etkilenen Adıyaman'dan yaptığı canlı yayında, Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın son öykü kitabı "Dad"dan bahsetmişti.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise, Halk TV'nin "provokatif yayınlar yaptığını" ileri sürerek kanal hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Abide Köprülü Kavşağı'nı yapan şirket sahte belgeyle iha
- Altaylı ile Pelikancı Selman Öğüt arasında tartışm
- CHP'den 'Muharrem İnce' yorumu
- Ünlü oyuncu CHP'den milletvekili aday adayı oldu
- 'Artık hiçbir şey söylemek istemiyorum'
- 'Milyon verip aldılar ama...'
- Muhalefet 'düşman' oldu!
- İmamoğlu seçimleri işaret etti, tek şartı açıkladı
- RTÜK sansür için iş başında: Halk TV'ye inceleme
- Ayhan Bilgen'den yeni açıklama