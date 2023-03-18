Demirtaş'tan RTÜK Başkanı'na tepki: Boş herif, yalan söyleme!

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisini hedef alan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e, "Hakkımda örgüt üyeliğinden hüküm yok boş herif! Yalan söyleme" diyerek tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 23:08
Demirtaş'tan RTÜK Başkanı'na tepki: Boş herif, yalan söyleme!
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisini hedef alan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e tepki gösterdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Demirtaş, "Hakkımda örgüt üyeliğinden hüküm yok boş herif! Yalan söyleme. Beni 7 yıldır 12 metrekarelik bir hücrede tutuyorsunuz ama ismim geçtikçe paçalarınız tutuşuyor. Çünkü biz halkız ve haklıyız" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Halk TV programcısı Serhan Asker, bu sabah Maraş merkezli depremler ve selden etkilenen Adıyaman'dan yaptığı canlı yayında, Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın son öykü kitabı "Dad"dan bahsetmişti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise, Halk TV'nin "provokatif yayınlar yaptığını" ileri sürerek kanal hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu.


Ebubekir Şahin Selahattin Demirtaş RTÜK

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