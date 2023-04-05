Depremzede can, YÖK cami derdinde!

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 10:17

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 10:18

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversiteleri önce uzaktan eğitime çeviren, tepkilerin ardından yüz yüze eğitimin kapısını aralayan, 3 Nisan itibarıyla da hibrit eğitimi açıklayan, bu nedenle eleştirilerin odağında bulunan YÖK yerleşkesinde cami yapılacağı ortaya çıktı.

Deprem sırasında da çalışmaların sürdüğü bilinen cami inşaatı için Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından imar planı değişikliği yapıldı. Değişiklik önceki gün askıya çıktı.

AĞAÇ YERİNE CAMİ

Plan değişikliğine ilişkin raporda, “YÖK Başkanlığı merkez binasının bulunduğu 26080 ada 28 parsel içerisinde cami ihtiyacına yönelik çalışma yapılması talep edilmiştir” denildi.

Yer tespiti yapılan alanın mülkiyeti Hazine’ye ait ancak YÖK’e tahsisli ve YÖK yerleşkesi içinde bulunduğu aktarılırken, mevcut imar planında alanın “idari hizmet alanı” olarak belirlendiği, yeni değişiklik ile alanın statüsünün “cami” olarak değiştirildiği kaydedildi.

Öte yandan yerleşkenin bahçesi de sayılan alanda dinlenme için bankların ve ağaçların bulunduğu görüldü. Ayrıca yerleşkeye yakın bir noktada, yürüme mesafesinde Doğramacızade Ali Paşa Camisi bulunuyor.

Hem yeşillik alanın kullanılması hem de yakın noktada cami olmasına karşın imar planı değişikliği yapılmasının, personel arasında da rahatsızlık yarattığı öğrenildi.