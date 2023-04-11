DP Karaman İl Başkanı: CHP adaylarını desteklemeyeceğiz
Demokrat Parti Karaman İl Başkanı Emir Musa Beydili, kentte CHP adaylarını desteklemeyeceklerini ilan etti. "CHP ile uzaktan yakından bir alakamız yoktur, çalışmamız söz konusu değildir" diyen Beydili, "CHP'nin çatısı altında siyaset yapmayız. Ne maddi, ne manevi yorulmayı uygun görmüyoruz” dedi.
Demokrat Parti Karaman İl Başkanı Emir Musa Beydilli, Karaman Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda seçimlerde CHP milletvekili adaylarını desteklemeyeceklerini açıklayan Musa Beydilli, aday listelerine baktıklarında Deva Partisi'ne 25, Saadet Partisi'ne 24, Gelecek Partisi'ne 19 kontenjan verilirken kendilerine 3 tane verildiğini belirtip şöyle söyledi:
"Biz bunu kabul edemeyiz. Kurumsal kimliğimize, partimize hiçbir zaman hiçbir yerde laf söyletmeyiz ve onurunu ayaklar altına aldırmayız. Biz bununla ilgili altını çizerek söylüyorum, teşkilat mensubu arkadaşlarımızla görüşerek Karaman'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adaylarını desteklemeyeceğiz. CHP ile uzaktan yakından bir alakamız yoktur, çalışmamız söz konusu değildir. CHP'nin çatısı altında siyaset yapmayız. Ne maddi ne manevi yorulmayı uygun görmüyoruz.”
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