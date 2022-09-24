Elazığ'da CHP'yi hedef alan afişler nasıl asıldı? İşte provokasyonun perde arkası...

24 Eylül 2022 Cumartesi, 14:01

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısını gerçekleştirmek için gittiği Elazığ'da kentin çeşitli noktalarına Kılıçdaroğlu’nu ve CHP’li vekilleri hedef gösteren bazı afişler asılması gündem yaratmıştı.

Cumhuriyet, Kılıçdaroğlu aleyhinde Elazığ'da billboardlara asılan ve gerçeğe aykırı ifadeler taşıyan afişlerin izini sürdü. Kentin birçok noktasına asılan afişlerle ilgili Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi ve AKP İl Başkanlığı'nı aradık.

SUÇU BİRBİRLERİNE ATTILAR

AKP İl Başkanı Şerafettin Yıldırım sorularımızı yanıtsız bırakırken Elazığ Valiliği'nden Cumhuriyet’e yapılan açıklamada, afişlerle ilglii bilgilerinin olmadığını, konunun muhatabının Elazığ Belediyesi olduğu söylendi. Elazığ Belediyesi de konuyla ilgili bir bilgilerinin olmadığını belirterek, Valiliğin bu konu üzerinden kendilerine yönlendirmelerinden hoşnut olmadıklarını dile getirdiler.

Belediye de "Kılıçdaroğlu Elazığ'da" afişlerinin sökülmesiyle ilgili bağlantı olmadıklarını söyleyerek ‘o afişler belediye tarafından sökülmedi’ açıklaması yaptı. Ancak fotoğraflarda afişleri sökenlerin belediyeye bağlı olarak çalışan zabıta ekipleri oldukları görülüyor.

Elazığ Belediyesi’nden yapılan açıklamada ayrıca, belediyeye ait billboardların (reklam panosu) ihaleyle şirketlere kiralandığı ve o şirketlerin de bu panoları istedikleri kişilere kiralayabildikleri ifade edildi.

İHALE EKAP'TA YOK

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, Elazığ Belediyesi’ne ait reklam panoları “Şehir Işıkları” isimli şirkete kiralanmıştı.

Ancak reklam panoları için ne zaman ihaleye gidildiğine dair Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) hiçbir bilginin yer almaması da dikkat çekiyor.

Öte yandan asılan afişlerle ilgili billboardları işleten “Şehir Işıkları” isimli şirketin de şikâyet edildiği öğrenildi. Şirketin şikâyet sonrası yaptığı savunmada, "Elazığ Belediyesi ile yaptığı sözleşme gereği belediyenin billboardlarda yüzde 15 kullanım hakkı olduğunu ve asılan afişlerin belediyenin kendi kotasından kullanıldığını" söyledikleri iddia edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

CHP Elazığ İl Başkanı Avukat Coşkun Çağlar Duran, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, afişleri asanlarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Afişlerin asılmasının hukuken doğru olmadığını söyleyen Duran şöyle konuştu:

"Yasal olarak afişte kimin tarafından yaptırıldığının yazması gerekiyordu. Afişlerin asıldığı gün ilgili şirket, belediye ve AKP İl Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulunduk. Soruşturmanın sonuna kadar takipçisiyiz. Konunun hoş görülebilir bir yanı yok. İçerikler tamamen çarpıtılarak ortaya çıkartılmış, gerçek açıklamalarla alakası yok. Elazığ'daki vatandaşların neredeyse yüzde 100'ü de bu durumu yadırgadıklarını belirttiler."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısını gerçekleştirmek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kentte inşa edeceği okulun temel atma törenine katılmak için 20 Eylül'de Elazığ’a gitmişti.

Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi Elazığ'a gidişini "Kılıçdaroğlu Elazığ'da" afişiyle duyurmak üzere hazırlanan pankartlar ve afişler asılı oldukları yerlerden kaldırıldı.

Bu pankartlar kaldırmakla da kalmayıp kentin çeşitli noktalarına Kılıçdaroğlu’nu ve CHP’li vekilleri hedef alan üzerinde “Kılıçdaroğlu buna cevap verebilir mi?” yazılı bazı afişler asıldı. Billboadlara asılan afişlerden en çok tartışma yaratanı Kılıçdaroğlu’nun söylediği öne sürülen “Selahattin Demirtaş göğsüne şeref madalyası takacağım” afişiydi.

Ancak Kılıçdaroğlu’nun söylediği iddia edilen ve afişte yer alan sözler gerçeği yansıtmıyordu.

8 Eylül 2020’de parti meclisi (PM) toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, hem Selahattin Demirtaş hem de Osman Kavala’nın haksız yere cezaevinde olduğunu savunarak, “Sanıyor ki Osman Kavala da Selahattin Demirtaş da ‘Ben ettim sen etme’ diyecekler. Asla demezler. Haksız yere içeride tutulanlar içeride kaldıkları süreyi göğüslerinde hep bir şeref madalyası olarak taşıyacaklardır. ‘Adaletsizliğe karşı en büyük mücadeleyi bedel ödeyerek biz yerine getirdik’ diyeceklerdir” şeklinde konuşmuştu.

Elazığ’da kendisine ait olduğu söylenen ifadelerin yer aldığı afişin önünde poz verdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu, billboardlara asılan afişlerle ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Ne uğruna yapıyorsunuz bunları? Biraz daha çalmak çırpmak için. Yurttaşlarımıza hakaretler etmeye, ayrıştırmaya değer mi ey Saray? Üç günlük, hepimizin ancak biçare olduğu bu dünyada, bu kavga hiç mi bitmesin istiyorsunuz?"

Bay Kemal’in şehre ziyaretini provoke etmek için, her yeri bunlarla donatmışlar. İnanın genelde hiç umursamam Saray provokasyonlarını; ancak üzücü olan şey şu ki, bu ucuz provokasyonlar yapılırken, yurttaşlarımızın kırılan kalplerinin ne olacağını kimse düşünmüyor. pic.twitter.com/EjnoKeDJNN — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 19, 2022

CUMHUR İTTİFAKI'NI OLUŞTURAN PARTİLER HAZIRLATTI

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da korsan afişleri astıran kişinin, AKP Elazığ İl Başkanı olduğunu söyledi. Ancak AKP kanadından tartışma yaratan afişlerin baskısını yapan Reka Reklam Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karatepe bir açıklama yapana kadar bir şey söylenmemişti.

Karatepe yazılı bir açıklama yaparak, afişleri Cumhur İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin talebiyle hazırladıklarını söyledi.

"BİZ YAPTIK, BERABER YAPTIK"

Karatepe’nin açıklamasının hemen ardından itiraflar da peş peşe geldi.

CHP Grupbaşkanvekili Özgür Özel’in afişlere ilişkin " 'Ben AK Partiliyim ama Kemal beyden özür dileriz. O yapılan terbiyesizlik' diyorlar"sözleri sonrası MHP Elazığ il başkanı Semih Işıkver, afişleri kendilerinin yaptırdıklarını şu sözlerle kabul etti;

"Vallahi yalan atıyorsun Özgür Özel. Biz yaptık. Beraber yaptık. İftira atmadık, yalan söylemedik. Pişman değiliz."

AKP Elazığ Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Bulut, da “Onların parça parça söylediği ama bir bütün olarak söylemekten çekindikleri ifadelerin hepsini biz toplu olarak billboardlarda sergiledik'' açıklamasında bulundu.