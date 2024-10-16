Erdoğan, Ankara'da taksi durağını ziyaret etti

Yayınlanma: 16.10.2024 - 08:00

Güncelleme: 16.10.2024 - 08:03

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AKP Ankara İl Gençlik Kolları Yöneticisi Betül Önderoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Erdoğan'ı Önderoğlu'nun Dikmen'deki evinin önünde Önderoğlu ailesi, AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Valisi Vasip Şahin ve partililer karşıladı.

Basına kapalı yaklaşık 30 dakika süren ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önderoğlu ailesine taziyelerini iletti.

Erdoğan, taziyenin ardından Dikmen Caddesi'ndeki taksi durağına ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra, Önderoğlu ile aynı kazada yaralanan ve tedavisi İbni Sina Hastanesi'nde devam eden AKP Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ayşenur Gök'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.???????