Erdoğan geçerken 'Geliyor gelmekte olan' diye seslendi, polis müdahale etti

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 15:05

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 15:11

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle birlikte Hatay’ın Samandağ ilçesinde ziyarette bulundu. Erdoğan burada muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Hamdolsun Türkiye, 6 Şubat depremlerinin sınamasından alnının akıyla çıkmıştır. Her dönemde görülebilecek birkaç küçük hadise, kötü söz, provokasyon girişimi dışında kalplerimizi de ellerimizi de birleştirerek yaraları sardık" iddiasında bulundu.

Erdoğan daha sonra makam aracıyla bölgeden ayrılışı sırasında, bir yurttaş, çıktığı elektrik direğinin basamağında makam aracının geçtiği yöne doğru "Geliyor gelmekte olan!" diye bağırdı.

İsmi öğrenilemeyen kişi, seslenişi üzerine çevredeki polislerce bulunduğu yerden indirildi.

“Geliyor gelmekte olan”, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sık sık kullandığı ve seçime doğru slogan haline gelen bir söz olarak biliniyor.