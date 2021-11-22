Erdoğan'dan 2023 mesajı: Bizim için yeni bir zafer yılı olacak

22 Kasım 2021 Pazartesi, 15:48

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkez Kadın Kolları tarafından düzenlenen "Kuruluştan Bugüne İl Kadın Kolları Başkanları Vefa Programı’na telefon bağlantısıyla katıldı.

AKP Genel Merkez Kadın kolları Başkanı Ayşe Keşir’in ev sahipliği yaptığı programda telefonla salondakilere seslenen Erdoğan, AKP Kadın Kolları'nın parti içindeki öneminden bahsedeip ”Kuruluşundan bu yana kadın kollarımızın önemini sürekli gündemimizde tuttuk. Kadın Kolları, Gençlik Kolları olarak Türkiye’deki siyasi gidişatı biz farklı bir konuma getirdik. Sizlerle kadın kolları olarak yaptığınız üyelerle, inşallah 2023’ü çok daha farklı bir konuma taşıyacağız. Diyarbakır, Van, Muş annelerini de çok daha onurlu hale getireceksiniz. Özellikle kadınlarımızın, cennetin annelerin ayakları altına serildiği bir medeniyet içinde çalışmayı sürdürmesi büyük önem arz ediyor. Önümüzde 1,5 yıl var; yapılacak çalışmalarla 2023 yeni bir zafer yılı olacaktır” dedi.

"AK PARTİ SADECE BİR SİYASİ PARTİ DEĞİL BİR DAVA HAREKETİNİN ADIDIR"

Programda konuşan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise AKP‘nin projelerini zihniyet devrimi ile gerçekleştirdiği için başarıya ulaştırdığını ifade etti. Kurtulmuş, "AK Parti sadece bir siyasi parti değil bir dava hareketinin adıdır. Yeniden güçlü Türkiye idealimiz bizim davamızın yerli içerideki ayağını oluşturuyor. Bizim davamızın ikinci ayağı ise evrensel bir ayaktır. ’Dünya Beşten Büyüktür’ diyoruz, ’Adaletli adil bir dünya mümkündür’ diyoruz bu da insanlığa karşı sorumluluğumuzdur. Osmanlı’nın Selçuklu’nun devamı olduğumuzu iddia etmek sadece kuru bir iddia ile olmaz. Afrika’nın, Asya’nın, hatta Latin Amerika’nın, dünyanın her yerindeki mazlum ve mağdur insanlarının hakkaniyetli yeni bir dünya düzenine ihtiyacı vardır. Bu mücadeleyi verecek Türkiye’deki siyasi kadro burasıdır. Sadece yaptıklarımızı, sadece geçmişi değil Türkiye’nin geleceğini de kuşatacak bir kararlılıkla milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.