Erdoğan'dan Biden'a yanıt: 'Milli güvenliğimiz için olağanüstü tehdit'

Yayınlanma: 13.10.2023 - 16:15

Güncelleme: 13.10.2023 - 16:30

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'ne katıldı.

Burada İsrail-Filistin arasındaki çatışmalara değinen Erdoğan, "Gerginliğin artarak bölgeye yayılması ihtimalinden endişeliyiz. Camilerin hastanelerin ve sivil yerleşim yerlerin bombalanması gibi saldırıları kabul etmediğimizi ve etmeyeceğimizi açıkça söylüyorum. 360 kilometrekareye sıkışmış 2 milyon insanın elektriğini suyunu gıdasını kesmek en temel insan haklarının ihlalidir" dedi.

"BİZ DERTLİYİZ"

İngiltere ve ABD'nin bölgeye uçak gemisi göndermesine de sert tepki gösteren Erdoğan, "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde acaba bunlar var mı? Gazze'de yerle yeksan edilen, kadın, çocuk, anne hepsi yok edildi. Bundan kimse dertlenmiyor. Biz dertliyiz ama. Kardeş Mısır makamları ile Gazze'ye insani yardımları ulaştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

BIDEN'A SERT YANIT

ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine de yanıt veren Erdoğan, "ABD Başkanı'nın Suriye konusundaki yaklaşımını biz de kendilerinin bölgedeki faaliyetleri için ifade ediyoruz. ABD'nin bu ülkedeki faaliyetleri Türkiye'nin milli güvenliği için olağanüstü tehdit mahiyetindedir. ABD ile güvenlik sorunumuz var" dedi.

'SİHA' TEPKİSİ

ABD'nin SİHA düşürmesine de değinen Erdoğan, "Bizim SİHA'mızı ABD düşürdü mü düşürdü... Biz seninle NATO'da beraber değil miyiz, sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Sen nasıl müttefiksin, aramızda güvenlik sorunu var" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

* Türkiye, Afrika ve Afrika halklarına asla sırtını dönmedi. Kıtadaki özgürlük hareketlerini güçlü bir şekilde destekledi. Tüm Afrika’daki Büyükelçilik sayımız 44’e çıkardık. Ankara’da 38 Afrika ülkesine ev sahipliği yapmaktan ayrıca gurur duyuyoruz.

* Ticari ve ekonomik işbirliği anlaşmamız olan ülke sayısı 48'i buldu. Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması olan ülke sayısı 32'ye çıktı. Afrika ile her alanda ilişkilerimizin günden güne geliştiğini büyük bir mutlulukla müşahede ediyoruz.

"TAHIL SEVKİYATI İÇİN GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

* Afrikalı bazı liderlerin Rusya-Ukrayna savaşında barışçıl girişimlerine önem veriyorum. Karadeniz girişimi ile gıda krizinin daha da derinleşmesinin önüne geçtik. 33 milyon ton tahılın boğazlarımızdan güvenle taşınmasını temin ettik. Ancak tüm samimi çabalarımıza rağmen, Afrikalı kardeşlerimizin tahıldan arzu ettiğimiz miktarda faydalanamadığını biliyoruz. Bu rahatsızlığımızı muhataplarımıza ilettik. Eski kolonyal alışkanlıklar burada da devreye girdi. Batılı zengin ülkeler tarafından sıkıntılar yeterince dikkate alınmadı. Sayın Putin'le temaslarımızda kaygıların giderilmesi için neler yapabileceğimizi değerlendirdik. İlk etapta 1 milyon ton tahılın kıtaya ulaştırılması için görüşmelerimiz sürüyor.

İSRAİL-FİLİSTİN GERİLİMİ

* İsrail ile Filistin arasında meydana gelen hadiseler hepimizi derinden sarstı. Bölgeye gerginliğin yayılması ihtimalinden endişeliyiz. Camilerin, hastanelerin bombalanması gibi saldırıları kabul etmediğimizi ve asla etmeyeceğimizi açıkça söylüyorum. Gazze'deki insani durumu kötüleştiren abluka bölgeyi hassas bir noktaya getiriyor. Tüm dünyaya sesleniyorum. 360 kilometrekareye sıkışmış 2 milyon insanın elektriğini, gıdasını, yakıtını kesmek en temel insan haklarının ihlalidir. Gazze halkının toptan cezalandırılması sadece sorunu büyütecek, daha fazla acıya, gerilime, gözyaşına sebep olacaktır.

ABD VE İNGİLTERE'YE UÇAK GEMİSİ TEPKİSİ

* İsrail yönetiminin Refah'tan insani yardım geçişlerine izin vermesi gerekiyor. İnsani yardım uçağımızı bu sabah gönderdik. Bölgeye ilk yardım kargosunu götüren uçağımız bugün saat 12:00 itibarıyla havalimanına indi. AFAD bölgeye sevkle ilgili hazırlıkları sürdürüyor. Biz yaparken, BAE, Katar yaparken, aynı şekilde Suudi Arabistan bunları yaparken ABD buraya uçak gemisi göndermeyi, İngiltere uçak gemisi göndermeyi konuşuyor. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde acaba bunlar var mı? Gazze'de yerle yeksan edilen, kadın, çocuk, anne hepsi yok edildi. Bundan kimse dertlenmiyor.

* Biz dertliyiz ama. Kardeş Mısır makamları ile Gazze'ye insani yardımları ulaştırmaya devam edeceğiz. Filistin'e insani yardımların kesilmesi yeni bir utanç lekesi olarak bu kararı alanların alnına yapışmıştır. Tüm tarafları önce ateşkesi sonrasında ise kalıcı barışı görüşmeye davet ediyoruz. Gerek şahsım, gerek Dışişleri Bakanım, gerekse MİT Başkanım, rehineler başta olmak üzere krize çıkış yolu için temaslarımızı sürdürüyoruz.

ERDOĞAN'DAN BIDEN'A YANIT

* Gazze şu an itibarıyla mazlumdur, mağdurdur. İsrail'in böyle bir mazlum durumu söz konusu değil. ABD Dışişleri Bakanı (Blinken), "İsrail'e bir Yahudi sıfatı ile yaklaşıyorum" diyor. Bunu söylediğinde sana karşındakiler de ben de bölgeye bir Müslüman sıfatı ile yaklaşıyorum derse ne diyeceksin. Biz Yahudi, Türk, şu bu demiyoruz. Ya karşındakine insan sıfatı ile yaklaşacaksın.

* Ülkemdeki İsrail Büyükelçiliklerini her türlü koruma altına aldık. Her şey olabilir bu tür dönemlerde. ABD Başkanı'nın Suriye konusundaki yaklaşımını biz de kendilerinin bölgedeki faaliyetleri için ifade ediyoruz. ABD'nin bu ülkedeki faaliyetleri Türkiye'nin milli güvenliği için olağanüstü tehdit mahiyetindedir.