Faik Öztrak: Kaynağı belli olmayan bu 52 milyar doların sahibi kim?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru, cari açık ve para girişi grafiklerini paylaştı.

(Faik Öztrak)

AKP iktidarının izlediği ekonomi politikasını eleştiren Öztrak, şunları kaydetti:

2010'a kadar sıfır etrafında dalgalanan kaynağı belli olmayan para giriş çıkışı, 2011'den sonra ne oldu da sürekli artmaya başladı.

Yapılan tüm makyajlara rağmen, kaynağı belli olmayan bu 52 milyar doların sahibi kim?

Hırlının mı, hırsızın mı?

Yoksa uyuşturucu baronlarının mı? pic.twitter.com/jnl8wYsJXL