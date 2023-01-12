Faik Öztrak: Kaynağı belli olmayan bu 52 milyar doların sahibi kim?
CHP'li Faik Öztrak, "Uydurdukları sözde ‘model’ ile faiz düşecek, üretim ve ihracat artacak, döviz rezervleri dolup taşacak, TL değer kazanacak, enflasyon düşecekti. Peki elde ne kaldı? Yüksek enflasyon. Rekor dış açık. Yavaşlayan üretim. Rekabet gücü zayıflayan bir ekonomi” dedi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru, cari açık ve para girişi grafiklerini paylaştı.
(Faik Öztrak)
"KAYNAĞI BELLİ OLMAYAN 52 MİLYAR DOLARIN SAHİBİ KİM?"
AKP iktidarının izlediği ekonomi politikasını eleştiren Öztrak, şunları kaydetti:
- Uydurdukları sözde ‘model' ile faiz düşecek, TL değer kaybedecek, üretim ve ihracat artacak, döviz rezervleri dolup taşacak, TL değer kazanacak, enflasyon düşecekti. Peki elde ne kaldı? Yüksek enflasyon, rekor dış açık, yavaşlayan üretim, rekabet gücü zayıflayan bir ekonomi…
Uydurdukları sözde "model" ile;— Faik Öztrak (@faikoztrak) January 12, 2023
Faiz düşecek,
TL değer kaybedecek,
Üretim ve ihracat artacak,
Döviz rezervleri dolup taşacak,
TL değer kazanacak,
Enflasyon düşecekti.
Peki elde ne kaldı?
Yüksek enflasyon.
Rekor dış açık.
Yavaşlayan üretim.
Rekabet gücü zayıflayan bir ekonomi. pic.twitter.com/0EkQVnDAXc
- Lafla peynir gemisi yürümez. ‘Faizi düşürmek suretiyle; cari fazla verme yoluyla' büyüyeceğiz diyerek, onca laf ettiler. O kadar laftan sonra cari açığı dörde katladılar. Kıssadan hisse: Lafa değil, icraata bak.
Lafla peynir gemisi yürümez.— Faik Öztrak (@faikoztrak) January 12, 2023
"Faizi düşürmek suretiyle; cari fazla verme yoluyla" büyüyeceğiz diyerek, onca laf ettiler.
O kadar laftan sonra cari açığı dörde katladılar.
Kıssadan hisse:
Lafa değil, icraata bak. pic.twitter.com/bUUuGmGCce
- 2010’a kadar sıfır etrafında dalgalanan kaynağı belli olmayan para giriş çıkışı, 2011’den sonra ne oldu da sürekli artmaya başladı. Yapılan tüm makyajlara rağmen, kaynağı belli olmayan bu 52 milyar doların sahibi kim? Hırlının mı, hırsızın mı? Yoksa uyuşturucu baronlarının mı?
2010'a kadar sıfır etrafında dalgalanan kaynağı belli olmayan para giriş çıkışı, 2011'den sonra ne oldu da sürekli artmaya başladı.— Faik Öztrak (@faikoztrak) January 12, 2023
Yapılan tüm makyajlara rağmen, kaynağı belli olmayan bu 52 milyar doların sahibi kim?
Hırlının mı, hırsızın mı?
Yoksa uyuşturucu baronlarının mı? pic.twitter.com/jnl8wYsJXL
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