Geçinemiyoruz Platformu, hayat pahalılığına karşı sokağa çıktı: Fişleri, faturaları, dekontları TÜİK'e yolladılar

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 19:16

Geçinemiyoruz Platformu, hayat pahalılığına ve zamlara karşı İstanbul Kadıköy'de PTT binası önünde eylem düzenledi. Eylemde platform üyeleri, “Yalan Makinesi TÜİK! Rakamlar Yalan, Yoksulluk Gerçek” yazılı pankart açtı.

Geçinemeyenler, “Çarşıdan, pazardan, kiralardan haberiniz olmayabilir ama bizim var!” diyerek, Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) fişlerdeki, faturalardaki, kira dekontlarındaki gerçek rakamları yolladı.

"TÜİK SUÇ İŞLEMEKTEDİR

Geçinemiyoruz Platformu üyesi Sezer Ezer yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Günden güne yoksullaşıyor, her gün gelen zamlarla sefalet koşullarında yaşam mücadelesi veriyoruz. TÜİK, 4 Temmuz’da haziran ayı enflasyon oranlarını açıklamaya hazırlanıyor. İktidarın emri altında enflasyon oranlarını çeşitli hilelerle aylardır açıklayan, gerçek enflasyon ve hissedilen enflasyonla alakası olmayan rakamlar açıklayan ve artık enflasyon hesaplama sepetini de gizleyen TÜİK, kamuoyunu yanıltarak suç işlemektedir.

Geçtiğimiz ay mayıs ayı enflasyonu yüzde 73.50 olarak açıklanırken ENAG araştırma merkezi sonuçlarına göre enflasyon oranı yüzde 160’larda seyrediyordu. TÜİK’in hileli rakamlarla açıkladığı oranlar bile son 25 yılın rekorunu kırmış durumda. TÜİK 2003 yılından beri ilk defa 400’u aşkın mal ve hizmetten oluşan madde sepeti ve ortalama madde fiyat listesini açıklamamıştır. Enflasyon rakamları hangi mal ve hizmette ne kadar artış olduğunu gösteren sepet açıklanmadan kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu da zaten en başından beri şaibeli olan resmi enflasyon verileri ve hilelerini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

"EN TEMEL İHTİYAÇLARA DAHİ ULAŞAMIYORUZ"

Emekçilerin ücretlerine yapılacak zamda baz alınan resmi enflasyon rakamları TÜİK’in açıkladığı orana göre belirlenmektedir. TÜİK yalan yanlış bilgilerle bizlerin hakkını gasp etmektedir. Dün yapılan asgari ücret zammının da gerçek olmayan bu oranlara göre belirlendiği ve belirlenen ücretin açlık sınırı altında kaldığı bir cehennemde yaşıyoruz. Bizler her gün sokağa adım attığımız anda ulaşımdan, temel gıdaya faturalardan kiralara kadar her an daha da derinleşen yoksulluk gerçeğinde yaşıyor, en temel ihtiyaçlara dahi ulaşamıyoruz.

Sene başında 13.30 seviyesinde bulunan dolar/TL şu ana kadar yüzde 30.4 yükseldi. Benzinin satış fiyatına yıl genelinde yüzde 113 oranında zam yapılmış oldu. Sene başında 12.75 lira olan motorinin litre fiyatı 30.05 liraya çıktı. Hanelerde kullanılan doğalgaza yapılan yüzde 30’luk zamla birlikte yılbaşından bu yana toplam yüzde 75,5’lik zam yapılmış oldu. Temel gıdada zam asgari ücretten fazla durumda. Son 1 yıl içinde temel gıdaya yapılan zam yüzde 106 oranında. Sadece ekmeğe 1 yıl içinde gelen zam yüzde 150’yi buldu.

"TÜİK'İN YALANLARIYLA KRİZİN BEDELİ BİZE ÖDETİLİYOR"

Haziran ayı için açlık sınırını Türk-İş 6 bin 391 TL, Birleşik Kamu İş 6 bin 778 TL olarak açıkladı. Yani ortalama açlık sınırı 6 bin 585 TL. Resmi enflasyon rakamlarına göre yapılan bu zam, ortalama açlık sınırının tam bin 85 TL altında kaldı. Asgari ücrete zam yapılmadı, açıklanan 5 bin 500 TL asgari ücret, 4 bin 253 TL asgari ücretin de alım gücü olarak gerisinde kaldı. Yapılan zam, asgari ücretlinin yılın geri kalan 6 ayını yine açlık sınırı altında yaşamasının ilanı oldu. Bizler bu gerçekleri her gün yaşıyoruz. Marketlerde pazarlarda mutfaklarda yaşadığımız gerçek enflasyon ile TÜİK rakamları arasında uçurum var. Gerçek enflasyon rakamları ödediğimiz faturalarda, market fişlerinde, kiralarda. İktidarın halk düşmanı ekonomi politikaları bizleri yaşayamaz hale getirirken sermaye yanlısı iktidar ve işbirlikçisi TÜİK’in yalanlarıyla krizin bedeli bize ödetilmeye devam ediyor.

"SUÇ İŞLİYORSUNUZ"

Bizler geçinemeyenler olarak bir kez daha TÜİK’ e sesleniyoruz: Suç işliyorsunuz, halkın haklarını daha fazla gasp etmeyin yalan gerçek enflasyon rakamlarını açıklayın. Açlık sınırı altında kalan asgari ücret artırımlarını kabul etmiyoruz. İnsanca yaşama talebimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Bugün buraya enflasyon paketini açıklamaya hazırlanan TÜİK’e paketimizi yollamaya geldik. TÜİK enflasyonu neye göre hesaplıyor artık bilmiyoruz. Açıkladığı verilerden anladığımız şu ki; içinde elektrik, doğalgaz, su faturalarımız, ulaşım masrafımız, kiramız, aylık temel gıda harcamamız, eğitim ve sağlık masraflarımız yok! Bu nedenle TÜİK için halkın enflasyon paketini hazırladık. Belki bu sefer doğru hesaplarsınız."