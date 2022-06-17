'Gemlik Yürüyüşü'ne müdahale gözaltına alınanlar serbest
İstanbul Kadıköy'de "Gemlik Yürüyüşü" ile ilgili gözaltına alınan 9 kişi, sevk edildikleri adliyede ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Kadıköy'de terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik görüş yasağının kaldırılması için düzenlenen yürüyüşe katılanlara yönelik operasyon düzenlemişti.
Olay günü çekilen videoları izleyen ekipler, yürüyüşe katıldığı tespit edilen 10 kişinin adresini belirledi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin Arnavutköy, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Silivri, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerindeki adreslerine baskın yapıldı. Eş zamanlı yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gruptakilerden 6'sı savcılık sorgularının ardından, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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