Geniş kapsamlı rüşvet operasyonu:13 ilde kamu görevlileri de aralarında çok sayıda şüpheliye gözaltı
Yozgat merkezli 13 ilde düzenlenen "Görevi kötüye kullanma ve rüşvet" operasyonunda, haklarında yakalama kararı verilen 101 şüpheliden aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 61 kişi gözaltına alındı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alkollü araç kullanmaktan sürücü belgelerine el konulan şahısların, trafik tescil işlemlerinde usulsüzlük yapılarak sürücü belgelerinin zamanından önce geri verildiği, sürücü belgesi iptal edilen şahısların, sürücü belgelerini geri almadan önce İl Sağlık Müdürlüklerinden alınması gereken Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi Raporları'nın yerine asılsız raporlar girilerek sürücü belgelerinin usulsüz şekilde iade edildiği iddiaları üzerine operasyon düzenlendi.
Yozgat merkezli Adana, Ankara, Bartın, Çorum, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Tekirdağ ve Trabzon'da düzenlenen "Silgeç" ismi verilen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkartılan, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 101 şüpheliden 61'i gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 26'sı "görevi kötüye kullanma ve rüşvet" suçundan adliyeye sevk edildi.
40 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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