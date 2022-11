Gültekin Uysal'dan dikkat çeken 28 Kasım açıklaması

20 Kasım 2022 Pazar, 14:39

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, bir dizi temasta bulunmak için geldiği Antalya’da dün Manavgat ilçesinde esnafı ziyaret etti. Demokrat Parti Manavgat İlçe Başkanlığı’nda partililerle bir araya gelen Uysal, Altılı Masa’nın 28 Kasım’da kendi ev sahipliğinde yapacağı dokuzuncu toplantıya ilişkin bilgi verdi.

Uysal, şunları söyledi:

“28 KASIM’DA SADECE ALTILI MASA TOPLANTISI YOK”

“Sayın genel başkanları hafta içinde ziyaret ederek gündemle ilgili fikirlerini hep beraber istişare edeceğiz. Demokrat Parti olarak özel bir gündemimiz yok. Ama Türkiye’nin can alıcı, can yakıcı gündemi var. Bu can yakıcı gündemle beraber yarınlara dair seçimin, siyasetin bir stratejik bir öncelik, bir zamanlama meselesi olduğu bilinciyle kendi planlamamız dahilinde süreci etkin bir şekilde yürütmek için toplantı hazırlıklarımızı da beraberinde yapacağız. 28 Kasım’da sadece Altılı Masa toplantısı yok. 28 Şubat’ta açıkladığımız Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem teklifimizi anayasa boyutuyla hangi maddelerinde düzenlemeler yapacağımız çalışmayı da beraberinde farklı bir programla inşallah kamuoyuyla paylaşacağız. Tüm vatandaşlarımızın müsterih olmasını ifade etmek isterim. Bu büyük ülkenin bugün karşı karşıya kaldığı rehin alma teşebbüslerine karşı Türkiye’de işleyen bir demokrasi, işleyen bir hukuk düzenini icra edecek herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye’yi yaratmak adına tüm bu çalışmalarımızı etkin bir şekilde sürdüreceğiz.”

“BUGÜN İÇİN BÖYLE BİR GENİŞLEME GÜNDEMİ YOK”

Uysal, “Altılı Masa’nın genişlemesi mümkün mü” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Yürüyen ortak çalışmalar var. Bugün bu tür birlikteliklerin bir aritmetik toplam olmadığını, bir mana bütünlüğü ortaya çıkarmak gerektiği kanaatiyle gelenekleri, referansları itibariyle bugün bir araya gelmiş siyasi partilerin milletin büyük çoğunluğunu, büyük ekseriyetini kucaklayabilme yetisi ortadadır. O açıdan ortak bir kararla hiçbir siyasi partiye özel bir değerlendirme yapmadan bir temel prensibi, genişlememe noktasındaki iradeyi son yaptığımız toplantıda kamuoyuna açıklandı. O açıdan, bugün için böyle bir genişleme gündemi yok.”