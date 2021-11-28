Gürsel Tekin'den kritik açıklama: Terör olaylarıyla karşılaşabiliriz

28 Kasım 2021 Pazar, 09:20

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Türkiye'ye yönelik göçmen akınıyla ilgili konuşurken çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Youtube kanalı Arayış TV'de Mehmet Emin Altunses'in konuğu olan Gürsel Tekin, Türkiye'ye giriş yapan kimi gruplara dikkat çekerek "çok tehlikeli olabilecekleri" yönünde bilgi aldığını belirtti.

Gürsel Tekin şunları söyledi:

"-2018-2019 yılında çok büyük bir Afgan göçü var. 'Aman ha dikkat edin!' diyen tek siyasetçiyim, şimdi millet konuşuyor. Biri 'kardeşim sen ne diyorsun? Ne Afgan'ı, nerden çıktı bu?' demedi.

-Nerden geliyorlar Ortadoğu'dan, Afrika’dan, Asya’dan. Nerede otoriter sistem varsa, nerede hırsız yöneticiler varsa o ülkenin insanları kaçmak zorunda kalıyor.

-Bir gün dünyada barış sağlanır, elbette gidebilirler ama hiç kimse kolay kolay eline kolunu sallayarak gideceğini zannetmiyorum. İstanbul’un çeperlerinde özellikle kontrolsüz göçten kaynaklı 'büyük sorunlar yaşanır' dedim. Çünkü iş yok güç yok. Yani önümüzdeki günlerde sıkıntılı, terör olaylarıyla karşılaşabiliriz.

-Sudanlı bir kardeşimizden bilgileri aldım, özellikle son dönemlerde Rusya’nın tacizi ile beraber çeşitli grupların Türkiye ve İstanbul’a geldiğiyle ilgili ve bunların çok tehlikeli olabileceğinin bilgilerini edindim. Mutlaka emniyetin bu konuda bilgileri vardır ama, önümüzdeki süreçte de böyle sıkıntılı bir süreç olabilir, onu da ben burda ben uyarımı yapmış olayım."