Hazırlık komisyonu HDP'li Güzel'in sözlü savunmasını almak için toplanacak

TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in sözlü savunmasını almak üzere Çarşamba günü tekrar toplanacak. Güzel savunmasını yapmak üzere kendisinin yerine başka bir HDP'li milletvekilini tayin edecek.

DHA
31 Ocak 2022 Pazartesi, 15:20
Hazırlık komisyonu HDP'li Güzel'in sözlü savunmasını almak için toplanacak
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TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in sözlü savunmasını almak üzere Çarşamba günü tekrar toplanacak. Güzel savunmasını yapmak üzere kendisinin yerine  başka bir HDP'li milletvekilini tayin edecek. 

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