Hazırlık komisyonu HDP'li Güzel'in sözlü savunmasını almak için toplanacak

31 Ocak 2022 Pazartesi, 15:20

TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in sözlü savunmasını almak üzere Çarşamba günü tekrar toplanacak. Güzel savunmasını yapmak üzere kendisinin yerine başka bir HDP'li milletvekilini tayin edecek.



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