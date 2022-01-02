HDP eski başkan Mustafa Akkul'u ihraç talebiyle disipline sevk etti

HDP, görevden alınan Diyarbakır Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul'u, kesin ihraç talebiyle merkez disiplin kuruluna sevk etti.

AA
02 Ocak 2022 Pazar, 13:27
HDP eski başkan Mustafa Akkul'u ihraç talebiyle disipline sevk etti
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Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) yapılan açıklamada, eski Diyarbakır Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul'un, "parti politikaları ve yerel yönetim ilkelerine ters düşen tutum, davranış ve söylemleri" nedeniyle kesin ihraç talebiyle merkez disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi.

Mustafa Akkul hakkındaki disiplin sürecinin tamamlanmasının ardından, konunun detayları ve sonucunun kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Akkul, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığınca 24 Mart 2020'de görevden uzaklaştırılmıştı.

KAYYUM ATANMIŞTI

Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, 2020'nin mart ayında ‘terör örgütü’ üyeliği suçlamasıyla tutuklanmış ve yerine kayyum atanmıştı. Akkul üç aylık tutukluluk sürecinin ardından tahliye edilmişti.


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