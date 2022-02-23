Hibeler yine Cumhur'a: 'Yeni bir skandalla karşı karşıyayız'

23 Şubat 2022 Çarşamba, 09:00

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında araç yardımlarının yüzde 97’sini Cumhur İttifakı belediyelerine yönelik yaparken benzer bir ayrımcılığın İLBANK tarafından da gerçekleştirildiği tespit edildi. Bankanın verilerine göre, 2020 yılında tüm maliyeti yüzde 100 hibe ile tamamlanan toplam 102 projenin 61’i AKP, 33’ü ise il özel idarelerinin projelerini kapsadı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, belediyelere verdiği kredilerin tutarını, “Ticari sır” diyerek açıklamayan kurumun, Millet İttifakı idaresindeki belediyeleri hibe desteği konusunda adeta unuttuğu belirlendi. Bankanın toplam 132 milyon 382 bin 664 TL’lik hibe desteğinden muhalefet partilerinin belediyelerinin yararlanma oranı yüzde 0,19’da kaldı. Hibe alan proje sayısının belediyelere oranında ise Cumhur İttifakı yüzde 99,02 ile Millet İttifakı belediyelerine açık ara fark attı. Türkiye nüfusunun yarısından fazlasını yöneten muhalefet belediyelerinden ise yalnızca birine hibe desteği sağlandı.

AKP’Lİ 60 BELEDİYEYE HİBE

İLBANK’ın, “Yüzde 100 hibe” desteği verdiği belediyelerin dağılımı şöyle:

AKP: 60 belediye

İl Özel İdareleri: 33

Kayyum: 4 belediye

MHP: 4 belediye

CHP: 1 belediye

RİZE'YE 44,7 MİLYON TL'LİK HİBE

Hibe ile tamamlanan belediye ve il özel idaresi projelerinde maliyeti itibarıyla öne çıkan bazı projeler ise şöyle:

Rize Çamlıhemşin İlçesi Ayder Yaylası Yol Ve Altyapı Yapım İşi: 44,7 milyon TL.

Çarşamba Samsun Belediyesi Sınırları Dahilinde Muhtelif Mahallelerde Beton Kaplama Yol Yapılması Ve İdare Malı Ocaktan Konkasörle Şartnamesine Uygun Malzeme Hazırlanması Yapım İşi: 2,2 milyon TL.

İskenderun Belediyesi Asfalt Yol Yapım İşi: 14,1 milyon TL.

YENİ BİR SKANDAL YAŞANIYOR

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İLBANK’ın verilerini değerlendirdi. Rakamların ayrımcılığı gösterdiğini belirten Torun, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın araç yardımlarının yüzde 97’sini sadece Cumhur İttifakı belediyelerine yaptığını daha önce ortaya çıkarmıştık. Ayrıca, bakanlığın 432 milyon TL tutarındaki nakdi yardımlarının tamamına yakınının yine Cumhur İttifakı belediyelerine aktarıldığını açıkladık. Şimdi yeni bir skandalla karşı karşıyayız” dedi.

Verilerin, İLBANK’ın kaynaklarıyla muhalefet belediyelerine ayrımcılığın artık gizlenemediğini ifade eden Torun, şunları söyledi:

“Bu tablo, iktidarın adaletsizlik ve partizanlıkta geldiği son noktayı gözler önüne seriyor. Bizim belediyelerimizin yüzlerce kredi talebini reddeden, hatta bazı belediyelerimize teminat mektubu dahi vermeyen İLBANK’ın musluğu Cumhur İttifakı belediyelerine bağlanmış. Bir süre önce Çevre Bakanı’na İLBANK’ın hangi belediyelere hangi tutarlarda kredi verdiğini, resmi bir soru önergesiyle sormuştum. Gelen cevapta, ‘Bankaya ait sırlar başkasına açıklanamaz’ denilerek, sorulara yanıt verilmemişti. Şimdi bu sorulara neden yanıt verilmediğini, meselenin, ‘Ticari sır’ değil partizanlık, ayrımcılık ve adaletsizlik olduğu ortaya çıktı. Ticari sır kılıfı, haksızlığı saklamaya yetmedi. AKP Genel Başkanı Erdoğan, bir konuşmasında, ‘Hiçbir ayrım yapmadan hizmet eden her belediyeyi destekliyoruz’ demişti. Şimdi soruyoruz, muhalefet belediyelerin yüzlerce talebini reddedip, tüm kaynakları kendi belediyelerinize aktarmak ayrımcılık değil de nedir?”