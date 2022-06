Hukukçu Eminağaoğlu, Erdoğan’ın ‘alkol ve sigara’ açıklamasına tepki gösterdi

02 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın alkollü içki ve sigaradaki vergilere ilişkin “Devamlı artırıyoruz. Hem suluda artırıyoruz hem sigarada artırıyoruz. Aç sefil geziyor, rakıyı birayı almaktan geri durmuyor” açıklaması, “açlık itirafı” ve “yaşam tarzına müdahale” tartışması yarattı.

Resmi enflasyon yüzde 70’e ulaşırken, alkollü içki ve sigaradan alınan ÖTV de arttı. ÖTV gelirlerinde içkinin payı son 15 yılda ikiye katlandı. 2021’deki ÖTV gelirlerinin yüzde 11,1’ini alkollü içkilerden alınan vergiler oluşturdu.

"MÜDAHALEYİ İTİRAF ETTİ"

Cumhuriyet’e konuşan Eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ve Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Eminağaoğlu, “Devletin gençleri alkol düşkünlüğünden korumak noktasında gereken önlemleri alma görevi var. Bu görev, kuşkusuz bir yasaklama halini içermiyor” dedi.

Erdoğan’ın açıklamasının, “kişilerin özel yaşamına, yani dokunulmaz nitelikteki temel hak ve özgürlüklere çok açık bir müdahale niteliğinde olduğunu” vurgulayan Eminağaoğlu, “Anayasa’nın 72. maddesi uyarınca, vergide adalet ilkesi esas olmasına rağmen içki ve sigaradan alınan vergilerde bu ilkenin ihlal edildiği, vergi oranının tüketim ve özel yaşama çok açık bir müdahale niteliğinde olduğu da Erdoğan tarafından ayrıca itiraf edilmiştir” ifadelerini kullandı.

"ÇATIŞMACI KİMLİK"

Erdoğan’ın her konuda özgürlüklerden ne kadar uzakta olduğunun ve özgürlüklerle çatışmacı kimliğinin ortaya çıktığını belirten Eminağaoğlu, “Şeriat ile yönetilen toplumlarda alkolün yasak olduğunu gözetirsek, cumhurbaşkanı her seferinde, her bir konu vesilesiyle içindeki bu özlemi dışa vuruyor. Laik ve demokratik cumhuriyete aykırılığın odağı olan AKP, genel başkanı yoluyla, bu eylemlerini artırarak sürdürüyor” diye konuştu.