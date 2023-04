Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP'den aday adayı

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 04:00

CHP Artvin İl Başkanlığı’nı geçen günlerde ziyaret edip aday adaylığı hakkında bir açıklama yapan Eminağaoğlu, “Partim için varım, partim Artvin için olmalı, partim ülkem için her şeyi değiştirme anlamında bu dönemde rol üstlenmeli. Hepimizin amacı bu. Ben de bir kez daha elimi taşın altına koyuyorum. Artvin’i de her türlü güzellikleriyle korumak için varım” dedi.

Eminağaoğlu, “2001’de AKP kurulduğundan itibaren yaptıkları FETÖ ile beraber yaptıkları baskılar, yaptıkları işler, işlemler ortada. Her yerde bir toplumsal sorumluluk duyuyoruz. Her yerde o toplumsal sorumlulukla biz bu adımları atmak zorundayız diyoruz. Yoksa bulunduğumuz yerde otururuz. Bunu kendimize yakıştırmıyoruz. Onun için bu dönemde de elbette iktidar olacağız. Ama iktidar olup bir tarafta oturmak için değil. İktidar olunca AKP’nin yozlaştırdığı her şeyi ortadan kaldırmak için. Türkiye’yi AKP’nin içinden çıkılmaz duruma sürüklediği o tablodan çıkarmak için ben varım diyorum” diye konuştu.