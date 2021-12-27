İçişleri: 81 ilde 'Alkol' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, yurt genelinde sahte içki üretenlere yönelik operasyon başlattı. 'Alkol' adı verilen operasyonda sahte içki üretimi yapıldığı değerlendirilen adreslerde arama yapılıyor.

DHA
27 Aralık 2021 Pazartesi, 14:36
İçişleri: 81 ilde 'Alkol' operasyonu başlatıldı
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni yıla sayılı günler kala yurt genelinde 'Alkol' kod adlı eş zamanlı operasyon başlatıldı. 

"Halk sağlığının korunması ve kaçak/sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin azaltılması" amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yapıldığı belirtilen operasyonun bugün 14.00-19.00 saatleri arasında devam edeceği bildirildi.

20 bin 863 personelden oluşan 6 bin 329 ekibin katıldığı operasyon kapsamında, ülke genelinde sahte/kaçak alkollü içki ile yetkisiz etil alkol satışı bakımından şüpheli görülen tekel bayi, büfe gibi alkollü içki satışı yapan iş yerleri ile sahte alkollü içki üretimi yaptığı değerlendirilen 23 bin 103 adreste arama yapılıyor.


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