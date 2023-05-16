İktidarın Oğan beklentisi: 'Kendi tabanını da ikna edemez'

Yayınlanma: 16.05.2023 - 09:57

Güncelleme: 16.05.2023 - 09:57

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimi sona erdi. Cumhurbaşkanlığı için yarışan adaylardan hiçbiri yüzde 51 oy alamadığı için seçim ikinci tura kaldı.

28 Mayıs'ta Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında yapılacak seçim öncesi gözler, yüzde 5.17 oy alarak seçimin 2. tura taşınmasında etkili olan Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın tavrının ne olacağına çevrildi.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, AKP'nin seçim sonrası değerlendirmelerini aktardığı köşe yazısında, iktidar Sinan Oğan beklentisine de yer verdi.

Muhalefetin tek umudunun Sinan Oğan olduğunu öne süren Fırat, "Ata İttifakı oyları nereye gidecek? Beklentiler Sinan Oğan’ın ikinci turda Cumhur İttifakı’nı destekleyeceği yönünde" derken, "Sinan Oğan bağımsız bir aday. O yüzden ona Atatürkçü mahalle baskısı sökmez. Zaten HDP’nin desteklediği ittifaka oy verilmesi yönünde kendi milliyetçi ve Atatürkçü tabanını da ikna edemez" ifadesini kullandı.

Ata İttifakı adayı Sinan Oğan, dün yaptığı açıklamada, "İkinci turda bizim desteğimizle rahat bir seçim alınacağı kanaatindeyim" demişti. Oğan, "İkinci turda kime oy vereceğinizi ne zaman açıklayacaksınız?" sorusunu da "1-2 gün içerisinde istişareleri tamamlayıp muhtemelen ondan sonra açıklayacağız" sözleriyle yanıtlamıştı.

