İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı'na sordu: 'Bu ihtiras, bu kıskançlık nedir?'

Yayınlanma: 04.12.2023 - 13:35

Güncelleme: 04.12.2023 - 13:35

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirnekapı'da bulunan İETT Genel Müdürlüğü Edirnekapı Otobüs Garajı'nda düzenlenen 252 yeni metrobüsün İETT filosuna katılım törenine katıldı.

İmamoğlu yaptığı konuşmada öz bütçele alındığını aktardığı 252 yeni metrobüs ve metrobüs hatlarında gerçekleştirilen beyaz beton yol çalışmasıyla ilgili bilgi verdi.

"BU KISKANÇLIK NEDİR?"

İmamoğlu, göreve geldiğinde 300 metrobüs almak için harekete geçtiklerini ancak Cumhurbaşkanlığı'ndan imza alamadıklarını hatırlattı. İmamoğlu, "Bu niçin engellenir, niçin imzalanmaz? Buna tek bir açıklama yapılmadı. Bu ihtiras, bu kıskançlık nedir?" diye sordu.

"CUMHURBAŞKANLIĞINDAN BİR İMZA ALAMADIK"

İmamoğlu şu sözleri kullandı:

"En son metrobüs 2015'te alınmıştı. O araçlar da kalıcı ihtiyacı çözen değil de daha küçük araçlardan ibaretti. Çok yeterli sayıda da değildi. Yaşlanmış bir filoyla karşı karşıyaydık. Bu bakımdan biz sağ olsun İBB Meclisi de bu isteğimize oy birliğiyle 'evet' dedi. Bu da sevindirici. İhtiyacı gördüler ve buna beraber el kaldırdılar. Bu bizi mutlu etti. Diyorlar ki 'Bunu niçin Ekrem İmamoğlu tekrar tekrar söylüyor.' Çünkü aynı şeylerle tekrar tekrar karşılaştık. Bu 300 araç alımını gerçekleştireceğimiz kredisi hazır bir sürecin işletilmemesi adına bunun imzasını Cumhurbaşkanlığı yerine getirmedi. Bir imza... Bu imza kefillik değil, sadece bir onay. Bunu imzalatamadık. 330 otobüsü o zaman alsaydık çoktan o otobüsler şu anda hizmete girmişti. İhtiyacımız bitmeyecekti yine alımlarımızı yapacaktık.

Bu 252 aracın tamamını kendi yarattığımız öz kaynaklarımızla aldık. Bu zor koşullarda, 252 aracı alırken o gün alsaydık daha avantajlı alacaktık. Ülkedeki döviz artışı, enflasyonla uğradığımız zarar... Şimdi daha pahalıya almak zorunda kaldık. Bakın bu bir ülkenin, bir milletin iyi anlaması gereken bir durumdur. Bu niçin engellenir, niçin imzalanmaz? Buna tek bir açıklama yapılmadı. Bu ihtiras nedir, bu kıskançlık nedir? Sanki 2019'da İBB seçimini kazandığımız o seçimde, birisinin tapulu malını elinden aldık. Vallahi bu senin tapulu malın değil. 86 milyon memleketin insanının ortak olduğu bir vatan parçasıdır. Böyle davranamazsınız.

Bir kısım kazaların olmasını engelleyen, asfalt bazı hava koşullarından etkilenebiliyor, bazı büzüşmeler gibi problemler yaratabiliyor. Ama bu beton yol daha verimli bir süreci bize sağlayabiliyor. Aynı zamanda daha ekonomik. Yerli bir ürün. Biz bu yolların da yenilenmesiyle metrobüs sürecinde konforu sağlamış olduk. Bir başka yönünü de dile getireyim. Metrobüs hattını da geleceğin planlanması noktasında ele alıyoruz. Elektrikli araçların daha yüksek kapasiteli farklı teknolojilerin önümüzdeki süreçte bu hat üzerinde görev yapması noktasında da ulusal ve uluslararası desteklerle de denemeler yapılıyor ve çalışmalar sürdürülüyor."

"ARAÇLARDA ARIZA ORANLARINI DÜŞÜRDÜK"

İmamoğlu, İETT kurumumuzun çokça yalan ifadelerle, uydurma birtakım haberlerle karalandığını da yaşıyoruz. Otobüs arıza yapmıyor diyebilir miyiz, hayır araç arıza yapar. Araçlardaki arıza oranlarını kilometre başı ne kadar düştüğünü arkadaşlarım da sıklıkla ifade ediyor. Yüzde 40 oranında düşüş sağlanmıştır. Sefer ve yolcu sayımız artmasına rağmen bu düşüşü sağladık" dedi.

"Sırf siyaset olsun diye, sırf Ekrem İmamoğlu'nu karalamak adına koca koca insanların yalan ifadelerle, bu kurumu bir şekilde karalamaya dönük ortaya koydukları propaganda metodunu çok yararsız, faydasız ve bir o kadar da zararlı görüyorum" diyen İBB Başkanı "Çünkü İETT, İSKİ, diğer kuruluşlarımız bizim kurumumuz. Eleştiride bulunalım ama lekeleyerek politika yapmayalım" diye konuştu.

"KISKANAN DEĞİL TEŞEKKÜR EDEN BİR BELEDİYE BAŞKANIYIM"

İmamoğlu şu sözleri kullandı:

"Başarımız, yolculuğumuz daim olsun. Engellemeler sürer ya da sürmez bilmiyorum. Sürerse ona göre başarımızı yükseltiriz, sürmezse onları da başarımızın bir parçası yapmaktan geri durmayız. Ben memleket adına yapılan her işi alkışlamayı, kendisine bir gurur vesilesi gören bir belediye başkanıyım. O yaptı diye kıskanan değil, o yaptı diye ona teşekkür etmeyi kendine yakıştıran bir belediye başkanıyım."

"HEPİMİZE TEKRAR GEÇMİŞ OLSUN"

İmamoğlu, Gemlik'te meydana gelen ve İstanbul’da da hissedilen 5.1 büyüklüğündeki deprem hakkında da açıklama yaptı.

Gemlik'te meydana gelen ve İstanbul’da hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depremle ilgili konuşan İmamoğlu, "Hep birlikte bugün burada İETT'nin şehrimize kazandırdığı 252 otobüsün tamamının sonuca ulaştığı bir anı paylaşıyoruz. Tabi, bugün buraya gelirken yolda aldığımız bir haber hayatımızın en önemli gerçeğini bize bir kez daha hatırlatmıştır. O da deprem gerçeği. Gemlik'te oluşan depremin 5.1 ya da 5.2 şeklinde olduğu yönünde bir beyan var. Bu depremin yarattığı endişe veya elbette ki bir kısım korku İstanbulluları da etkilemiştir" dedi.

İmamoğlu şöyle devam etti:

"Depremin temel meselemiz olduğunu ve her daim bu konuda topyekün çalışmamızın da gerekli olduğunu bu işin partisi, belediyesi, bakanlığı ya da başka bir kurumu diye ayrım yapmaksızın aynı masada teyakkuz içerisinde ve de topyekün bir seferberlik duygusuyla çalışmanın şart olduğunu her daim dile getirdik ve getirmeye devam edeceğiz. Süreci birazdan hem AKOM'da izleyen arkadaşlarımızın katılımıyla hem de Bilim ve Teknik Kurulumuzla yapacağımız toplantıyla ne aşamada olduğunu bize hangi işaretleri verdiğini dinlemeye ve anlamaya çalışacağız.

Bu tabi ki İstanbul'umuz adına ve Marmara Bölgesi adına alacağımız hangi bilgi var ise de bunu kamuoyuyla paylaşarak sürecin tahlilini, analizini birlikte yapmaya çalışacağız. Hepimize geçmiş olsun. Gemlik ve yakın çevresine ayrıca geçmiş olsun. Gemlik Belediyesi'yle arkadaşlarımızın yaptığı diyalogta herhangi bir yıkımın ya da herhangibir sıkıntının olmadığı yönünde. Belediye başkanımızla da sürece dair var olan bütün ihtiyaçlarla ilgili hazır olduğumuzu ilettik. Takip ediyoruz. Elbette ki bu tür süreçlerde ihtiyaç duyulan organizasyonu yöneten AFAD'la da kurumumuz AKOM ve diğer birimleriyle beraber ilişki halindedir. Hepimize tekrar geçmiş olsun."

"BETON YOL DAHA VERİMLİ BİR SÜRECİ SAĞLIYOR"

İmamoğlu, şu sözleri kullandı:

"Metrobüs çok önemli bir toplu taşıma sistemi haline gelmiştir. 52 kilometrelik hatta bir günde 250 bin kilometre yol yapılıyor. Yani, bu mesafe Edirne ile Kars arasında 150 kez gidip gelmek gibi birşey. Tabi böylesine önemli bir hatta yeni ve konforlu araçların önemi çok büyük. Sadece onunla da yetinmedik. Büyük oranda bütün metrobüs hattının asfalt sistemini beyaz beton diye tarifledikleri daha çevreci, daha yerli bir betonarme yol güzergahı da yaparak yeniledik.

Büyük bir kısmı bitti son bölümü 2024’e kaldı. Çok az bir bölüm var bir kısmı Anadolu Yakası'nda olmak üzere. Onu da tamamlayacağız. Hem konforlu, hem araç yakıt tüketimini düşüren, hem de kazaların bir kısım kazaların olmasını engelleyen daha da ileri gideyim asfalt çok kolay bazı hava koşullarından etkilenebiliyor. Bazı büzüşmeler gibi problemler yaratabiliyor ama bu beton yol daha verimli bir süreci bize sağlayabiliyor."

"ÜLKEMİZİN MOTİVASYON GÜCÜ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İmamoğlu, "100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti’nin çok değerli kurumlarını korumaya, geliştirmeye devam edeceğiz. İstanbul'umuza layık olacağız. Cumhuriyetimize, demokrasimize layık olacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına güçlü eserler bırakmayı, İstanbul'da en güçlü, en karakterli yerel yönetim kabiliyetini ortaya koyarak hem şehrimize layık olmayı hem de ülkemizin motivasyonu gücü olmaya devam edeceğiz. Bu konuda kararlıyız" şeklinde konuştu.