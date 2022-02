İmamoğlu'ndan 'siyasi figür' yanıtı: 'Öyle birisi değilim yapamam'

27 Şubat 2022 Pazar, 16:35

Özkan Sağın’ın moderatörlüğünde Zor Sor programının 11. bölümünde gençlerin sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, programa "Gençlerle buluşmayı çok seviyorum. Hem ders çıkarıyorum hem enerji alıyorum. Açıkçası bilgi de alıyorum. Çoğu genç arkadaşımızın ön yargıları yok en sevindirici tarafı da bu açıkçası" sözleriyle başladı.

Soruları önceden bilmek istemediğini belirten İmamoğlu, "Soruları önceden aldığınız zaman yüzünüzdeki samimiyet ifadesi bile gidiyor. Ders çalışmış gibi.Ben belediye başkanıyım, dürüstçe cevap veriyorum. Her şeyi bilemeyebilirim. 16 milyonluk nüfusu yönetiyoruz. Her sayıyı bilemeyebilirim. Her istatistiği veremeyebilirim ama genel bilgilendirme yapabilirim" dedi.

Gençlerin siyasete girmesi konusundaki fikirleri sorulan İmamoğlu, siyasetin değişime muhtaç olduğunu belirterek gençlerin mutlaka siyasette olması gerektiğini fakat siyasetin deneyim de istediğini söyledi.

"BÜYÜK HATA YAPMADIM"

"Geçmişte 'hata yaptım' dediğiniz bir olay var mıdır?" sorusuna "İnsanın hata yapmama ihtimali yok. Büyük hata yapmadım. İnsan hata yapar, büyük hata olunca da bu aklında kalır. Benim aklımda kalan çok büyük hata yaptım diyeceğim bir hata yapmadım. Görevi önemli olan insanların büyük hata yapmaması lazım. Küçük hatalar yapılır, yaptım da. Ama telafi etmeye çalıştım, ettim de" sözleriyle cevap verdi.

"ÇOK BAŞARALI DİYEMEM AMA BAŞARILI BİR KARLA MÜCADELE GÜNÜ"

Geçtiğimiz ay yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'da, İBB hakkında çalışmaların yeterli olmadığına yönelik eleştirilerin yapıldığı hatırlatan genç "Bu haberler sizi nasıl etkiledi, ya da etkiledi mi?" diye sordu. İmamoğlu kötü durumda olan yolların ulaştırma bakanlığına ait olduğunu vurguladı ve "Hem kendi görevim gereği, hem de yaşadığım bölge gereği karla mücadelenin ne olduğunu, nasıl tedbirler alındığını ya da alınmadığını, 12 yıllık siyasi yaşamım ve o bölgede 30 yıla yakındır olmam gereği son 15 yılı çok iyi analiz edebiliyorum. O bakımdan çok başarılı diyemem ama başarılı bir karla mücadele günü geçirdiğimizi çok net ifade edebilirim" dedi.

"TÜRKİYE ÇOK DAHA İYİ ŞEYLERİ HAK EDİYOR"

16 yaşındaki katılımcının "Ülkemizdeki gençlere şans verilirse yurt dışına gidecekler. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna da yanıt verdi. Ülkenin başta eğitim olmak üzere iş imkanları ve ekonomik koşullarının gençlerin tercihlerini etkilediğini, Türkye'nin gerçek gücünün bu olmadığını belirten İmamoğlu "Türkiye konumu itibarıyla çok çok daha iyi şeyleri hak ediyor ve buna layık. Bunu başaramıyorsak sebebi yine bizleriz aslında. 85 milyon insan hep beraber doğru kararlar almak, doğru kararlar vermek, demokrasiye inanmak, iyi insanları seçmeliyiz. Dolayısıyla liyakatiyle, gösterdiği çabayla, elde ettiği deneyimiyle hak ettiği için bir yerlere gelinmesini sağlayan bir sistemi var ettiğimizde bu ülkenin önünde hiçbir engel kalmaz." dedi ve sözlerine "Bu hiçbir gencimiz yurt dışına gitmesin demek değil. Geçmişte olduğu yine gidecek. Yurt dışından da insanlar buraya gelecek. Önemli olan bu ülkenin hak ettiği yerde olması ve bu denli gencin ülkeden kaçıyor gibi gitmemesini sağlamak. Onu da başaracağız" diye devam etti.

"İSTANBUL'DAKİ MÜLTECİ SAYISINI VERMEKTEN ÇEKİNİYORUM"

Mülteci konusu hakkındaki soruları da yanıtlayan İmamoğlu, Rusya- Ukrayna gerilimine değinerek yeni bir göç ve mülteci sorunun orada da yaşanabileceğine değindi. Türkiye'nin Suriye konusundaki dış politikasının, Türkiye için mülteci doluluğuna sebep olduğunu belirtti ve "İstanbul için sayı vermekten çekiniyorum bazen. 1 buçuk milyon da desek ki doğru, 2 milyon desek de yanılmayız. Bu büyük bir sayı ve yönetilmesi lazım. Geçmişteki hatalarla ilgili çok şey söyleyebilirim ama oraya girmeyelim. Mevcut durumda hem güvenlik sorunlarının iyi yönetilmesi lazım hem de başta mülteci kadınların ve çocukların özel değerlendirilmesi lazım. Ama orta vadede ve uzun vadede temennim mutlak bu insanların kendi vatanlarında özgür bir biçimde yaşamalarını sağlamak lazım" dedi.

"POLEMİĞİN İÇİNDE OLMAM"

İmamoğlu, 'Siyasi figür olmaktan hoşnut musunuz?' sorusu üzerine "Verdiğim cevap birilerini tatmin etmeyebilir ama ben tatmin etmek zorunda değilim, duygularımı anlatıyorum. Her belediye başkanı zaten siyasi bir kimliktir yani bunun dışında duramazsınız. Ama polemiğin içinde olmam. Zaten işimi yapıyorum. Sorduğunuz her soru hemen hemen işimle ilgiliydi ama örneğin Kanal İstanbul'a değindiğim zaman 'bak siyaset yapıyor' deniliyor. Ya nesi siyaset? Ya da Atatürk Havalimanı'na değindiğim zaman siyaset oluyor. Niye? Çünkü tartışmalı bir konu. O zaman hiç tartışmalı konulara girmeyelim. Konuşmadım, görmedim, duymadım oynayalım. E ben öyle birisi değilim yapamam. Bu şehir 20 milyon. Türkiye'nin ekonomisinin yarısı burada. Ben bu şehrin yöneticisi olarak, İstanbul halkının gözüne baktığı bir insan olarak o beni ilgilendirmiyor diyemem. Belediyecilik sadece otobüsle ya da metroyla yolcu taşımak, çöpleri toplamak değil ki. Şehri mutlu kılmak" cevabını verdi.