İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye tepki: Denize düştüm yılana sarılıyorum diyenlerin...

Yayınlanma: 16.10.2024 - 11:01

Güncelleme: 16.10.2024 - 12:34

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti ile tokalaşması ve dün Abdullah Öcalan'a ''terör örgütünü tasfiye et'' çağrısına ilişkin ''Denize düştüm yılana sarılıyorum diyenlerin karşısına Türk'ün cevheriasisini koyacağız'' ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜM SÜRECİ TEPKİSİ: BU FİLMİ BİR DAHA ÇEKEMEYECEKSİNİZ

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, gündemdeki 'yeni çözüm süreci' tartışmalarına ilişkin ''Her adımınızı biliyor ve yakından takip ediyorum. Ben Müsavat Dervişoğlu'yum. Gücümü bu büyük milletten alıyorum. Kullandığım bu yetkiyi de Türkiye Cumhuriyeti devleti yurttaşlığından alıyorum. Bununla da şeref duyuyorum. Bu filmi bir daha çekemeyeceksiniz. Bu millete de bir daha seyrettiremeyeceksiniz'' dedi.

Müsavat Dervişoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

''Numan Kurtulmuş, siyaseten taktığı maskesini bir üniversite kürsüsünde çıkartarak yaptığı konuşması ile çıkarmış, bu Aziz Meclisin gerçekte Başkanı olmadığını, millet egemenliğinin tecelligahı olan bu yapı yerine; çetelerin, dolandırıcıların, ihale ve rant şebekelerinin yüz sürdüğü kapıya dönüşmüş olan Beştepe’deki sarayın atanmış ve zavallı bir memuru olduğunu kanıtlamıştır.

Aklının zincirlerinden kurtulmuş, Sayın Kurtulmuş ve onun gibi habis çocukluk rüyaları görenlere sesleniyorum. Sizin Devlet zannettiğinizle bizimkisi aynı değildir. Sizin Millet addettiğinizle bizimkisi aynı değildir. Sizin devletiniz, saraydaki zatın iki dudağından çıkan emirlerdir. Sizin devletiniz, vatan toprağına kupon arazi diye bakan arsa tüccarlığıdır. Sizin devletiniz, itibarı varaklı koltuklarda, sonu gelmez araç konvoylarındadır. Sizin devletiniz, bir tefeci dükkanı, bir ihale şebekesidir. Sizin devletiniz, ülkesine hizmet değil, o ülkeyi zimmetine geçirmek için vardır. Sizin ülkeniz, bir aile şirketi ve ona el pençe divan duran kifayetsiz muhteris kalabalığıdır. İşte o devletin ülkesi olmaz.