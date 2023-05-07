İYİ Parti'den 'dul ve yetim aylığı' açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, dul ve yetim aylığı alan yurttaşlara verilecek olan bayram ikramiyesine ilişkin açıklamasında bulundu. Zorlu, "Daha önce açıkladığımız 8.500 TL bayram ikramiyesini dul ve yetim aylığı alan vatandaşlarımıza da herhangi bir kesintiye uğramadan vereceğiz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2023 - 16:18
İYİ Parti'den 'dul ve yetim aylığı' açıklaması
Abone Ol google-news

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği 14 Mayıs'taki seçimlere bir hafta kaldı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Dul ve yetim aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik partimizin ikramiye müjdesini milletimizle paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet anlayışını güçlendirerek her alanda ilerlemesi İYİ Parti'nin temel hedeflerindendir. 

Bu kapsamda emeklilerimizin yanı sıra; dul ve yetim aylığı alan vatandaşlarımızın hakça ve insanca yaşamasını vazgeçilmez görüyoruz.

Daha önce açıkladığımız 8.500 TL bayram ikramiyesini dul ve yetim aylığı alan vatandaşlarımıza da herhangi bir kesintiye uğramadan vereceğiz. 

Emekli, dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımız bu kurban bayramında kesintisiz 15.00 TL alacaklar ve bundan böyle ikramiyelerini diğer hak sahibi vatandaşlarımız gibi tam almaya devam edecekler.

14 Mayıs'ta İYİ Parti'ye basacağınız her mühür, hakça ve insanca bir yaşamın güvencesi olacaktır. "


İyi Parti Kürşad Zorlu

İlgili Haberler

Son Dakika... SGK'den 'bayram ikramiyesi' açıklaması

Son Dakika... SGK'den 'bayram ikramiyesi' açıklaması
Bağ-Kur’dan emekli olan EYT’lilerin aylıkları ve bayram ikramiyesi ödenmeye başladı

Bağ-Kur’dan emekli olan EYT’lilerin aylıkları ve bayram ikramiyesi ödenmeye başladı
Emeklinin bayram ikramiyesi nasıl eridi? CHP'li Vehbi Bakırlıoğlu tek tek karşılaştırdı!

Emeklinin bayram ikramiyesi nasıl eridi? CHP'li Vehbi Bakırlıoğlu tek tek karşılaştırdı!

En Çok Okunan Haberler