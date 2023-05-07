İYİ Parti'den 'dul ve yetim aylığı' açıklaması

Yayınlanma: 07.05.2023 - 16:18

Güncelleme: 07.05.2023 - 16:18

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği 14 Mayıs'taki seçimlere bir hafta kaldı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Dul ve yetim aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik partimizin ikramiye müjdesini milletimizle paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet anlayışını güçlendirerek her alanda ilerlemesi İYİ Parti'nin temel hedeflerindendir.

Bu kapsamda emeklilerimizin yanı sıra; dul ve yetim aylığı alan vatandaşlarımızın hakça ve insanca yaşamasını vazgeçilmez görüyoruz.

Daha önce açıkladığımız 8.500 TL bayram ikramiyesini dul ve yetim aylığı alan vatandaşlarımıza da herhangi bir kesintiye uğramadan vereceğiz.

Emekli, dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımız bu kurban bayramında kesintisiz 15.00 TL alacaklar ve bundan böyle ikramiyelerini diğer hak sahibi vatandaşlarımız gibi tam almaya devam edecekler.

14 Mayıs'ta İYİ Parti'ye basacağınız her mühür, hakça ve insanca bir yaşamın güvencesi olacaktır. "