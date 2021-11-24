İzmir’de FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 31 gözaltı
İzmir’de FETÖ'nün "gaybubet evleri" olarak adlandırdıkları hücre evlerine yönelik operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstihbarat ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sık sık ev değiştirdikleri ve FETÖ'yle ilgili herhangi bir kaydı bulunmadıkları belirtilen kişilere kiralanan evlerde saklanan şüphelileri tespit etti.
FETÖ'nün ‘Gaybubet Evi’ olarak adlandırdığı hücre evlerini teknik ve fiziki takibe alan polis, eş zamanlı operasyon gerçekleştirirdi.
Operasyon kapsamında aralarında emniyet ve jandarma mahrem yapısı içerisinde bulunan mahrem imamlar, Bölge Talebe Mesulleri (BTM), meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü ve komiser ile 1 emekli askerin de bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda da çok sayıda örgütsel dijital materyal ve sahte kimlik ele geçirildiği aktarıldı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyete müdürlüğüne götürüldü.
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