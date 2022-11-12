Kemal Kılıçdaroğlu: Sözümüz var; nerede ve hangi alanda adaletsizlik varsa, adaletsizliğe karşı ne pahasına olursa olsun hep birlikte mücadele edeceğiz

12 Kasım 2022 Cumartesi, 23:45

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa ve Adana ziyaretlerine ilişkin açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Bursa’daki kentsel dönüşüm mağdurları ile fotoğrafı, Bursa’nın Yıldırım ilçesinde kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldiği fotoğrafı ve Adana’da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Çukurova Belediyesi’nin toplu açılış törenine katıldığı fotoğrafı paylaştı.

"ÜLKEMİZDE YAŞANAN TÜM SORUNLARI BİLİYORUZ"

Kılıçdaroğlu, şu açıklamayı yaptı:

Güne Bursa’da başladık, Adana’da tamamladık. Ülkemizde yaşanan tüm sorunları biliyoruz… Sözümüz var; nerede ve hangi alanda adaletsizlik varsa, adaletsizliğe karşı ne pahasına olursa olsun hep birlikte mücadele edeceğiz ve bu güzel ülkemizin her alanında adaleti sağlayacağız.