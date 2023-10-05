Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başkanlara talimat: Kapı kapı sahada olalım

Yayınlanma: 05.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.10.2023 - 03:00

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün yeni yasama yılının ilk grup toplantısından sonra Meclis’teki makamında partisinin örgütlerinden gelen ziyaretçileri ağırladı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da bu dönemde kadınların daha ön planda olacağını söyleyerek, “Yerel seçimin anahtarı kadınlarda” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’e konuşan Nazlıaka, “Kadın kolları olarak son iki yılda 163 bin yeni kadın üye kaydı yaptık. Kadın üye sayımızı oran olarak yüzde 30’un üzerine çıkarttık. Şimdi de kadınların eşit temsilini ve fermuar sistemini istiyoruz. Böylece bir kez daha partimizin Türkiye’ye demokrasi alanında öncülük etmesini sağlayacağız. Çünkü demokrasi katılımcılıktır ve toplumun yarısını yok sayan bir anlayış kabul edilemez” ifadelerini kullandı.