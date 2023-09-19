Kılıçdaroğlu’yla konuşması gündem oldu: İmamoğlu engellendi mi?

Yayınlanma: 19.09.2023 - 13:10

Güncelleme: 19.09.2023 - 13:10

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında geçen bir konuşma gündem oldu.

Söz konusu olayda, İmamoğlu’nun ilçe başkanları toplantısına alınmadığı iddiası bulunuyor.

Buna göre, İmamoğlu, geçen cuma hem CHP Genel Merkezi hem de İl Başkanlığı tarafından Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programına çağrıldı. İmamoğlu, genel merkeze gönderdiği yanıtta, 17 Eylül Pazar günü Adnan Menderes ve arkadaşlarının anmasına ve saat 15.00'teki ilçe başkanlarıyla yapılan toplantıya katılacağını bildirdi. İmamoğlu'nun özel kalemine cuma gecesi saat 23.45 dolaylarında genel merkezden mesaj gönderildi. Mesajda, “İlçe başkanlarıyla kapalı toplantı yapılacak. Başkan programını bölmesin” denildi.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın da köşesine taşıdığı olayın aktarılan görüntüsünde İmamoğlu’nun geçen pazar günü Menderes ve arkadaşlarının anıt mezarına yürürken Kılıçdaroğlu'na, “Toplantıya gelirim diye söylemiştim ama herhalde kapalı bir toplantı olacakmış. İlçe başkanları olacakmış” dediğini, CHP liderinin de bunu onayladığını belirtiliyor.

Yazıda aynı zamanda yapılan ilçe başkanları toplantısında Kılıçdaroğlu'na, “Belediye başkanımızın burada olması gerekirdi” denildiği, CHP Genel Başkanı’nın ise “Bu bir örgüt toplantısı. İmamoğlu'nu belediye başkanlarıyla yapacağım toplantıya çağırırım” karşılığını verdiğini belirtiliyor.