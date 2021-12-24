Latif Cem Baran: Erdoğan mücahittir

24 Aralık 2021 Cuma, 09:41

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eski avukatı, AKP'nin kurucu üyelerinden Latif Cem Baran katıldığı televizyon programında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler düzdü.

Latif Cem Baran, Konya'nın yerel televizyonu Kanal 42 TV’de konuk olduğu programda, "İslam coğrafyasının Erdoğan’ı halife olarak gördüğünü" söyledi.

Baran, şöyle konuştu:

“Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de mazlumların duası, insanların geçmişten beri rüyalarının tezahürü oldu bence. Bugün Recep Tayyip Erdoğan mücahittir. Somali’de, Katar’da cihad ediyor. Yemen’de, Libya’da cihad ediyor. Kimle savaşıyor? Küffarla savaşmıyor mu? Bugün tüm dünyadaki Müslümanlar, biz Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı olarak görüyoruz, onlar da emin olun halife olarak görüyorlar.”