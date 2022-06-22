Mardin'de Oğuz Kaan Salıcı-Ahmet Türk görüşmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüştü.

ANKA
22 Haziran 2022 Çarşamba, 13:23
Mardin'de Oğuz Kaan Salıcı-Ahmet Türk görüşmesi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisine katılan yeni üyelerin rozet takma töreni için Mardin'e gitmişti.

Salıcı, kentteki temasları kapsamında dün eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile evinde görüştü.

Ahmet Türk ile Oğuz Kaan Salıcı birlikte akşam yemeği yedi.

'Nezaket ziyareti' kapsamında yapıldığı belirtilen ve yaklaşık 2 saat süren görüşmede, Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne atanan kayyum yönetimi ve kentin sorunlarının ele alındığı belirtildi.


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