Mardin'de Oğuz Kaan Salıcı-Ahmet Türk görüşmesi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüştü.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisine katılan yeni üyelerin rozet takma töreni için Mardin'e gitmişti.
Salıcı, kentteki temasları kapsamında dün eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile evinde görüştü.
Ahmet Türk ile Oğuz Kaan Salıcı birlikte akşam yemeği yedi.
'Nezaket ziyareti' kapsamında yapıldığı belirtilen ve yaklaşık 2 saat süren görüşmede, Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne atanan kayyum yönetimi ve kentin sorunlarının ele alındığı belirtildi.
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