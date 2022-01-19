Meral Akşener'den yandaş medyaya gönderme
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu haftaki grup toplantısında kürsüyü bir gence bıraktı. Akşener, o anlarda yandaş medyaya çok konuşulacak bir göndermede bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında AKP iktidarını sert sözlerle eleştirdi.
Akşener, bu hafta 'Milletin Kürsüsü'nü Deniz Barış Çatal isimli gence devrederek barınma ve yurt sorununu gündeme getirdi.
Çatal sözlerine "Değerli milletvekilleri ve ekranları başında bizi izleyen değerli seyirciler" diyerek başladı. Bu sözler üzerine araya giren Akşener, "Seni izlediklerini bilmiyoruz, kesmişlerdir" ifadelerini kullandı.
BAKİ, CANLI YAYINDA BÖYLE AÇIKLAMIŞTI
Habertürk TV sunucusu Ebru Baki, geçtiğimiz hafta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısının yarıda kesilmesinin nedenini açıkladı.
Baki, "Meral Akşener sözü biritip ara veriyor. Her sektörden vatandaş çıkıp sorununu anlatıyor. Biz de o sırada geri alıyoruz ve Akşener'e sözü geri veriyoruz. Niye grup toplantısını kesiyorsunuz diye sorduğunuz için söylüyorum. Kurallar gereği bunu yapıyoruz" demişti.
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