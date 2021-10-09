Metiner'den AKP’ye sert sözler
AKP eski milletvekili Mehmet Metiner, partisini sert sözlerle eleştirdi. Metiner, “Ekonomik bir başarısızlık varsa, yoksulluk varsa bu tamamen hükümetimize aittir” dedi.
AKP eski milletvekili Mehmet Metiner, Habertürk TV’de Enine Boyuna adlı programa konuk oldu.
Partisi AKP’yi eleştiren Metiner, ekonomik başarısızlığın iktidara ait olduğunu söyledi. Metiner açıklamasının devamında “Biz hükümetiz evet, partimiz hükümet evet. Dolayısıyla ekonomik bir başarısızlık varsa, yoksulluk varsa bu tamamen hükümetimize aittir” ifadelerini kullandı.
Metiner şunları söyledi:
“Bu ülkedeki ekonomik sıkıntıların, eğer varsa siyasal sıkıntıların müsebbibi muhalefet değildir, olamaz. Ülkeyi hangi parti yönetiyorsa başarı da onundur başarısızlık da onundur. Başarıyı takdir etmek herkesin, hepimizin görevidir. Varsa başarısızlığı da eleştirmek hepimizin görevi olmalıdır. Sadece muhalefetin değil. AK Parti’nin içerisinde ülkesini gerçekten seven, ülkesinin çıkarlarını her şeyin üzerinde gören çok sayıda değerli arkadaşlarımız var. Onlar gerektiğinde partisinin yapıp ettiklerini eleştirebilmeliler. Yani onlar da yol gösterebilmeliler, ‘burada bir tıkanıklık var’ diye.”
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