MHP'nin mitingleri 24 Nisan'da başlayacak
MHP'nin, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları kapsamındaki 'açık hava toplantıları' 24 Nisan'da başlayacak.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 24 Nisan-13 Mayıs'ta "Adım Adım 2023; 14 Mayıs'a Doğru Aziz Milletim Sıra Sende" temasıyla düzenlenmesi planlanan 23 açık hava toplantısının yeri ve zamanına ilişkin açıklama yaptı.
Buna göre, MHP, 24 Nisan Pazartesi günü Kastamonu ve Çankırı, 25 Nisan Salı günü Nevşehir ve Niğde, 29 Nisan Cumartesi günü Eskişehir ve Kütahya, 30 Nisan Pazar günü Karabük ve Bartın, 4 Mayıs Perşembe günü Aydın ve Muğla, 5 Mayıs Cuma günü Çorum ve Yozgat, 6 Mayıs Cumartesi günü Balıkesir ve Yalova, 10 Mayıs Çarşamba günü Trabzon ve Giresun, 11 Mayıs Perşembe günü Ordu ve Tokat, 12 Mayıs Cuma günü Karaman ve Aksaray, 13 Mayıs Cumartesi günü ise Isparta, Burdur ve Antalya'da açık hava toplantısı gerçekleştirecek.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Her hissettikleri gerçekleşen 4 burç
- YSK'den 'Millet İttifakı' kararı
- Organize ‘cennet’ aldatması
- Serdar Akinan dosyasına gizlilik kararı
- İBB'nin kaçak kafe yıkımında skandal görüntü
- Elimde belgeler var, çarşaf çarşaf paylaşırım...
- Pastanecilerden daha lezzetli baklava yapmanın sırrı
- Selahattin Demirtaş'tan esprili Özgür Demirtaş paylaşımı
- Erdoğan: Ne kadar imansız, kitapsız komünist varsa TV'de
- Kayahan'ın köşkü satılıyor, işte istenen fiyat...