OHAL tartışmasına Muharrem İnce de girdi

15 Aralık 2021 Çarşamba, 15:21

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Eskişehir’de basın temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye’nin 58 ilinde parti örgütlenmesini tamamladıklarını dile getiren İnce, ekonomi gündemine ve OHAL tartışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

Son üç ay içinde büyük bir piyasa karmaşası yaşandığını vurgulayan İnce, “Cumhuriyet tarihinde görmediğimiz kadar büyük bir karmaşa yaşıyoruz. Diyebilirsiniz ki Türkiye’de çok ekonomik krizler gördük. Doğrudur. Güney Kore’de kriz olur Kuzey Kore’de hiç kriz olmaz. Aslında orada da olurda Kuzey Kore’de kriz yazılmaz. Meksika’da hiç kriz olmaz. Amerika’da kriz olur, yan yana komşulardır. Türkiye’de de artık Kuzey Kore’ye benzer olduğu için kriz olsa da yazılamıyor. Faiz sebep enflasyon sonuç, Sayın Erdoğan’ın yıllardır söylediği saçma bir iktisat teorisi var. Dünyada hiçbir iktisatçının kabul etmediği, dünyada hiçbir çağdaş ülkede kabul görmeyen; faiz sebep enflasyon sonuç! Merkez Bankası tabela faizlerini talimatla indiriyor. Merkez Bankası başkanına hitap ederken Merkez Bankası başkanım diye hitap ediyor. O ‘m’ harfi, bağımsız olması gereken kurumun başkanına başkanım diyerek sanki tepebaşı ilçe başkanına hitap eder gibi hitap etmesi bize milyar dolarlara mal oluyor” dedi.

"AKILLI İNSANLAR AYNI HATAYI 3 KEZ YAPMAZ"

Ekonomide bilimsel olmayan bir iktisat teorisinin denendiğini dile getiren İnce, “Eylülden bu yana bir şeyler deniyorlar saçma, bilimsel olmayan bir iktisat teorileri var. Talimatla Merkez Bankası’nın tabela faizlerine düşürmelerine rağmen faiz Eylül ortalarından bu yana 6 puan arttı. Riskler, CDS’ler 250 arttı. 300’dü 500’lere çıktı. Kur yüzde 60 arttı. Ortada bir güven yok! Bir öngörü yok, geleceğe dair bir somut veri yok ve üç kez denediği sonuç alamadığı şeye ısrarla denemeye devam ediyor. Akıllı insanlar da hata yapılabilir ama akıllı insanlar aynı hatayı üç kez yapmazlar” diye konuştu.

"KOLTUK SAVAŞI VERİYORLAR"

İnce, “Yanlış yaptıklarını biliyorlar fakat ego, kibir o kadar benliklerini sarmış ki o egolarından kibirlerinden dolayı yanlış yaptıklarını söyleyemiyorlar şimdi kıvırmanın yollarını arıyorlar. Çin modeli diyorlar, Ekonomik kurtuluş savaşı diyorlar. Aslında koltuk savaşı veriyorlar. Dolar 20 yılda on kat arttı. 20 yıl önce iktidara geldiler ve tam on kat arttı. Son dört yılda dolar dört kat, son bir yılda dolar iki kat arttı. Ekonominin kitabını yazdım diyordu ekonomik çöküşün kitabını yazmış. Kitap yazmayı deneyeceğine keşke kitap okumayı deneseydi; memleket bu hale gelmezdi” diyerek sözlerine devam etti.

"ERDOĞAN GİDERSE DOLAR 5 TL’YE DÜŞER"

Ekonominin teolojik sözcüklerle açıklanamayacağını dile getiren İnce, “Ekonomi bir bilimdir bilim. Ekonomi teolojik sözcüklerle açıklanamaz. Siz inançlarınızla, teolojik sözcüklerle ekonomiyi yönetemeye kalkarsanız dünyanın bir başka yerinde bulursunuz kendinizi. Üç buçuk yılda üç bakan, dört Merkez Bankası başkanını değiştirirsen, asıl değişmesi gereken sensin bunu anlaman lazım. Hatırlayın damat gittiğinde, ortada bir ay bakan yoktu, hiç kimse yoktu sadece damat gitmişti dolar 1 lira düşmüştü. İddia ediyorum; Erdoğan giderse dolar 5 lira düşer” diye konuştu.

"BU KAFAYLA DEVAM EDERLERSE DOLAR 25 LİRA OLUR"

İnce sözlerine, “2018 yılında seçim kampanyalarında Eskişehir’de de söyledim, Erdoğan bu kafayla giderse dolar 8-10 lira olur demiştim, bana gülmüşlerdi o zaman. Bundan 3-4 ay önce bu kafayla giderse 15 lira olur demiştim. Şimdi tekrar söylüyorum, bu kafayla devam ederlerse 20 lira olur, 25 lira olur. Bu kafa yanlış bir kafa, bilimden uzak bir kafa. Ekonomi teolojik sözlerle açıklanacak bir bilim değildir, bir uzmanlık işidir, bir liyakat işidir” diye belirtti.

"BUGÜNÜ KAYBETTİK YARINI KAYBETMEYELİM"

İnce devamında şunları söyledi:

“Kısa süre önce suçlu soğancılardı, patatesçilerdi. Soğan depolarını basıyorlardı. Şimdi suçlu marketler oldu, şimdi suçlu 5 tane marketi gösteriyor. Ya benzine zam gelecek diye benzincilerin önünde oluşan kuyruklardan 50 lira kar etmek için, sorumlusu sen değil misin? Hani 1000 market açacaktık, nerede bu marketler? Elektrik pahalıysa, mazot pahalıysa, gübre pahalıysa, ilaç pahalıysa, köprü pahalıysa, otoyol pahalıysa, yiyecekte gıdada pahalı olur. Bu kadar basit. Bu yılı kaybettiğimiz kesin. Gelecek yılı kaybetmek istemiyorsak, gelecek yılda da pahalılık katlanmasın istiyorsak, şimdiden Erdoğanı uyarıyorum, tarım bakanını uyarıyorum, bakın bu gübre sorununu çözmezseniz, böyle 1000 liraya gübre satılırsa ve bulunmazsa, çiftçi tarlasına gübre atamazsa, verim düşer; asıl pahalılığı seneye görürsün. Bugünü kaybettik, yarını kaybetmeyelim."

"OLAĞANÜSTÜ TASARRUFU KONUŞUN"

OHAL ile ilgili tartışmalara dikkat çeken İnce, “Gündemde OHAL konuşuluyor. Memleketi 19 yılın sonunda duvara toslattılar, şimdi OHAL’i konuşuyorlar. Onlara Eskişehir’den tavsiyem şu olsun; OHAL’i konuşacağınıza, olağanüstü tasarrufu konuşun, olağanüstü liyakati konuşun, olağanüstü ciddiyeti konuşun, olağanüstü bilimi konuşun, olağanüstü hukuku konuşun. Bunlar olursa memleket düzlüğe çıkar” dedi.